Украина получит танки от Чехии: насколько они отличаются от немецких Leopard

Украина получит от Чехии 90 танков Т-72, США и Нидерланды профинансируют их расконсервирование и модернизацию. Это достаточно значительное количество боевых машин, чтобы компенсировать определенные потери, понесенные ВСУ.

Кроме того, вероятно, это будут танки именно лицензионного выпуска, которые по качеству лучше, чем машины советского производства. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

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Чешские танки лучше тех, которые использует Россия?

Однако это танки уровня 80-х годов прошлого века, поэтому они будут нуждаться в модернизации. По мнению военного эксперта, в первую очередь будет проведено усиление защиты. Более того, модернизация будет достаточно оперативной – это вопрос не месяцев, а недель или даже дней. Прицельные комплексы также могут быть заменены на современные.

По боевым характеристикам чешские Т-72 соответствуют основной массе советских, а теперь уже российских танков, которым нашим воинам приходится противостоять,

– объяснил Харук.

Российские оккупанты используют танки предыдущей генерации – Т-62М. Соответственно чешские Т-72 будут преобладать по характеристикам.

"Это не "вундерваффе", но вполне приличное оружие для противостояния российским захватчикам . К тому же эта техника хорошо знакома нашим танкистам", – подытожил военный аналитик.

Харук объяснил, лучшие ли чешские Т-72, чем танки, которыми воюет Россия: смотрите видео

Как изменилась бы ситуация, если бы нам сейчас предоставили Leopard или Abrams

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что продолжаются переговоры с правительством страны по предоставлению Украине танков Leopard 2. Так, если бы наши воины сейчас получили немецкие Leopard или американские Abrams, то это кардинально изменило бы ситуацию на поле боя.

И Leopard в модернизированных версиях, которые сейчас находятся на вооружении европейских стран – от 2А4 и выше, и американские Abrams по обзорно-прицельным комплексам и качеству существенно преобладают танки советского и российского производства, а также основную массу танков, находящихся на вооружении Вооруженных Сил. Украины, – пояснил Харук.

Кроме того, немецкие и американские танки имеют мощные пушки 122 калибра, а также качественные бронебойные снаряды. Да, 90 танков – это не глобальное изменение на поле боя, но они бы очень помогли на определенных участках фронта для прорыва обороны врага и развития успеха украинских бойцов.

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