Чехия – Украина: видео голов и моментов матча сборных

В матче между сборными Чехии и Украины в рамках Лиги наций первый гол был забит уже на четвёртой минуте. И влетел в мяч в ворота сборной Украины.

Отличился Патрик Шик, который не встретил достойного сопротивления со стороны Сергея Кривцова и с острого угла пробил по воротам украинцев. Андрей Пятов вскинул руки вверх, но мяч прошел над ними. Читайте также: Начало матча сборных Чехии и Украины в Лиге наций отложили: детали Видео гола Шика в ворота сборной Украины Відзначився Патрік Шик, який не зустрів гідного опору зі сторони Сергія Кривцова і з гострого кута пробив по воротах українців. Андрій П’ятов скинув руки вверх, але м’яч пройшов над ними. Читайте також: Початок матчу збірних Чехії та України в Лізі націй відклали: деталі Відео голу Шика у ворота збірної України