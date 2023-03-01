Чем атаковали российский самолет А-50 в Беларуси: озвучили новые подробности

На военном аэропорту в белорусских Мачулищах 26 февраля прогремели два взрыва, которые повредили российский самолет А-50. Известно, какие у него повреждения.

Ответственность за атаку взяли на себя белорусские партизаны. Инициатива BYPOL, не поддерживающая режим Лукашенко, сообщила, чем именно могли атаковать самолет.

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Чем атаковали российский самолет в Мачулищах

Инициатива сообщила, что белорусские партизаны использовали для атаки два дрона производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе "кустарным" способом.

Каждый дрон нес заряд 200 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары с приблизительным количеством 200 штук на каждый,

– сообщили в BYPOL.

Более того, они предположили, исходя из опубликованных спутниковых снимков, что есть два места повреждения:

ключевой элемент – трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор;

видны повреждения в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части вблизи носового отсека.

Серьезные ли повреждения самолета А-50

В BYPOL рассказывают, что локатор самолетов типа А-50 могли построить на горизонтальных щелевых волноводах или в его основе могут лежать фазированные антенные решетки.

Их повреждение означает, что антенну придется менять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Кроме антенны локатора, под обтекателем должна быть еще антенна системы распознавания "свой – чужой",

– сообщили бывшие милиционеры, не поддерживающие режим Лукашенко.

Они отмечают, что оборудование такого типа – это дорогостоящий искусственный продукт, производимый на основе предварительного заказа. Кроме того, на технику влияли огонь и ударная волна, что приводит к деформации или смещению элементов локатора.

Кроме того, стальные шарики из дронов должны были проникнуть на достаточную глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить электрическую провод и СВЧ оборудования – РЛС и станцию, которые обычно размещенные у антенн. Более того, под обшивкой самолета вдоль корпуса много проводов.

Стальные поразительные элементы могли не только разорвать провода, но и вместе с огнем сплавить их. На снимках со спутника такой вид повреждений не удастся увидеть и оценить. Аналогично следует оценивать второе попадание,

– заявили в инициативе.

Кроме того, они добавили, что пока не установлено, тушили ли самолет. Если да, то каким именно веществом. По данным BYPOL:

высокая температура и реакция на средства пожаротушения также могли привести к изменению цвета крыльев и других элементов;

если самолет гасили, то велика вероятность, что средства пожаротушения попали на разрушенные места;

воздействие воды или водных растворов приводит к окислению внутренней части СВЧ волноводов, покрытых металлом с высокой проводимостью;

высокая энергия сигнала локационных станций в местах коррозии вызывает прогорание этого покрытия – это может вызвать выход из строя самой радиолокационной системы.

В инициативе говорят, что для ремонта возможных повреждений нужна не одна ремонтная бригада, а коллектив специалистов, работающих по своим узким направлениям. Также требуются ремонтные и испытательные стенды. То есть отремонтировать А-50 можно на площадях предприятия, осуществлявшего модернизацию комплекса.

"Высокая вероятность, что предстоит попытка восстановления непосредственно носителя комплекса – самолета Ил-76, чтобы переместить бортовое оборудование для ремонта на производственных площадях", – считают в BYPOL.

Взрывы в Мачулищах: коротко