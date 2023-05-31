Не вирус, потому что не подпустили бы к Путину, – оппозиционер рассказал о болезни Лукашенко

В последнее время внешний вид самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко очень плох, вероятно, это связано с неудовлетворительным состоянием здоровья. Тамошняя оппозиция выдвигала разные предположения относительно болезни, постигшей Лукашенко, однако официальной версии до сих пор нет.

Вероятно, говорится о проблемах с сердцем, которые у белорусского вождя наблюдаются достаточно давно. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.

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Бульба опроверг теорию о том, что Лукашенко болеет обычным вирусом. Если бы это действительно было так, его ни в коем случае не подпустили бы к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Период после операции

Оппозиционер убежден, что речь не идет об инфекционной болезни или COVID-19, как предполагали белорусские оппозиционеры. Он считает, что белорусский диктатор страдает запущиным заболеванием. Тот давно нуждался в операции, ведь имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Вовремя несделанная операция довела его до такого состояния, сейчас ему эту операцию только сделали и проходит адаптационный период. В последнее время он такое озвучивает, что становится понятно – он уже ожил,

– прокомментировал Бульба.

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