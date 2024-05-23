Нейтральная по-русски: чем Бразилия может быть полезна для Украины

Лула да Силва заявил, что не будет участвовать в саммите мира, но пришлет делегацию. Президент Бразилии отказался посетить мероприятие, ссылаясь на невозможность достижения мира без участия России. Почему государство, которое имеет проактивную позицию по защите прав человека в других конфликтах, молчит о российских зверствах и чего ожидать от него дальше – читайте в колонке для 24 Канала.

Отношения с нуля

После признания Бразилией независимости Украины 26 декабря 1991 года, несмотря на значительную украинскую диаспору и связи с СССР, отношения между государствами пришлось строить с нуля.

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При этом интерес к сотрудничеству был достаточно низким в обеих странах, хотя Украина поддерживала стремление Бразилии, в частности в контексте реформирования Совета Безопасности ООН. Зато Россия развивала экономические отношения с Бразилией, которые сопровождались политическим сближением под соусом "противодействия гегемонии Запада и солидарности с так называемым Глобальным Югом".

После начала полномасштабного вторжения Россия активизировала торговлю с Бразилией, расширив арсенал товаров с удобрений на отдельные продукты переработки энергоносителей. Беспрецедентно она начала инвестировать внутри государства, что означало создание новых рабочих мест и увеличение поступлений в бюджет, в которых нуждается действующая власть для реализации многочисленных социальных программ.

Фактически, если в начале 90-х отношения между Украиной и Бразилией следовало развивать "с нуля", то сейчас мы стартуем "с отрицательных показателей". В то же время, что экономической, что дипломатической мощи для изменения внешнеполитической линии Бразилии в Украины недостаточно.

Двойные стандарты

Бразилия претендует на роль нейтрального государства. Она призывает Украину и Россию к мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта, выступает против санкций и поставок оружия, настаивает на том, что Россия не может проиграть в развязанной ею же самой войне. Бразилия отмечает, что система ООН стала заполитизированной и стремится "услышать" обе стороны, несмотря на то, что международные организации десятки раз спрашивали у России ее мнение о событиях, которые они документируют, и почти никогда не получали ответ.

При этом президент Лула да Силва открыто обвинил Израиль в совершении геноцида в Секторе Газа, сравнивая действия израильской армии с действиями Адольфа Гитлера во время Холокоста. В Совете Безопасности Бразилия созвала специальные заседания для обсуждения ситуации в Палестине и активно продвигала инициативы, в частности, резолюции в ее поддержку.

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Подчеркивая, что Бразилия "не сравнивает человеческие страдания", она открыто указывает на то, что различные конфликты требуют разной реакции, а, поэтому, кажущаяся нейтральность становится похожей на слепоту и отстаивание собственных геополитических интересов.

В случае с Палестиной – это поддержка арабских государств, ЮАР и ее сателлитов.

По российской агрессии – это весомый экономический фактор и нежелание потерять некогда влиятельного союзника.

Государство возможностей

Но стоит ли Бразилия ресурсов, которые могут быть инвестированы Украиной и украинцами для сближения? С высокой вероятностью – да. Бразилия остается мощной силой, которая до сих пор до конца не проявила себя на международном уровне.

Несмотря на заявления о необходимости восстановить позиции международного права в регулировании отношений между государствами, последние реальные достижения Бразилии в этой сфере датируются началом XX века, когда она горячо отстаивала принцип суверенного равенства. Громкие слова о защите прав человека из уст политиков не завершаются никакими конкретными инициативами в ООН или где-либо еще, за исключением отдельных шагов в контексте арабо-израильского конфликта.

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Поэтому потенциально Бразилия заинтересована сыграть одну из главных ролей в урегулировании вооруженного конфликта, спровоцированного российской агрессией в Украине. Но она не готова рисковать. Имея иллюзию, порожденную российской пропагандой, она убеждена, что именно Россия выиграет войну, поэтому хочет быть на стороне "победителя".

Интересно, что бразильцы видят в мирном соглашении отправную точку для всех других процессов, в частности, гуманитарных. В то время, как для развития сотрудничества Украины и России через посредника-гаранта следует выбирать точечные вопросы и наблюдать, готова ли Россия придерживаться хотя бы каких-то взятых на себя обязательств.

Такими сферами на сегодня является глобальная продовольственная безопасность в контексте стремлений Бразилии побороть голод, противодействие последствиям экологических бедствий, документирование и преследование соответствующих преступлений, защита прав ребенка, в частности пострадавшего от насилия в ходе вооруженного конфликта.

Именно содействие в возвращении депортированных украинских детей может стать звездным часом для Бразилии. Украине стоит использовать приемлемость этого государства для России и мощные позиции Ватикана в государстве, чтобы облегчить судьбу маленьких украинцев. Кроме того, ссылаясь на задекларированную преданность Бразилии международному праву, следует продвигать заключение именно юридически обязательного соглашения о возвращении депортированных украинских детей на основе прозрачного механизма, который отвечает наилучшим интересам ребенка и может ускорить динамику возвращения.

Стоит подчеркивать, что инициативы для украинских детей могут и должны быть адаптированы для всех других детей, которые сегодня страдают от войны. Это потребует от Бразилии конкретных действий уже на уровне ООН и на уровне МУС.

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Привлечение Бразилии в процесс возвращения украинских детей – это способ поднять видимость преступления депортации и принудительного перемещения в этой стране. Несомненно, внимание общества и медиа к проблеме побуждает к более решительной позиции и в контексте потенциального задержания и экстрадиции Путина, если он решится посетить саммит G20 в Рио в ноябре 2024 года. В то же время это станет мощным сигналом для России даже не рассматривать опции визита на высшем уровне, и продолжит частичную изоляцию Путина среди некогда дружественных государств.

Решительная позиция Бразилии будет иметь демонстративный эффект для других стран Глобального Юга – результат, за который Украине следует побороться.

Нейтральная с бенефитами

Во внешней политике Бразилия руководствуется исключительно собственными интересами, которые чаще всего имеют скрытую экономическую составляющую. Она умеет растолковывать свои действия сквозь призму высоких идеалов, в частности международного права, защиты прав человека или противодействия гегемонии Запада. Бразилия хочет быть в центре международных событий и привлекать к себе внимание, иногда проявляя "зависть" к тем, кто претендует на ее место.

Поэтому, озвученные после переговоров в Дохе по возвращению украинских детей намерения Катара использовать этот контакт между Украиной и Россией для развития мира – отправная точка, чтобы заинтересовать Бразилию самой стать миротворцем века.