В соцсетях появились фейковые сайты "Залужный 2024": чем они опасны

В интернете рекламируют сайты, которые якобы связаны с Валерием Залужным. Украинцам объяснили, почему по ссылкам на эти ресурсы переходить не стоит.

Центр противодействия дезинформации предупредил о появлении фейковых сайтов, которые делают вид, что они якобы связаны с Валерием Залужным. Реклама этих ресурсов недавно появилась в соцсетях.

Читайте также В СНБО отреагировали на слухи об "увольнении Данилова"

Что говорит ЦПД

В ЦПД отметили, что эти сайты находятся на разных доменах. Все они созданы анонимами. Центр отметил, что эти ресурсы никак не связаны с Героем Украины и бывшим Главнокомандующим ВСУ. Украинские правоохранители уже проинформированы относительно этих сайтов.



Украинцев предупредили о фейковых сайтах с Залужным / Фото ЦПД

Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, который стремится к расколу украинского общества и использует для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные TG-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины,

– говорится в сообщении.

В ЦПД предостерегли украинцев от регистрации на этих сайтах. Также украинских интернет-пользователей призвали доверять только верифицированным источникам.

Что говорит СтратКом

СтратКом ВСУ тоже отреагировал на появление фейковых сайтов о Валерии Залужном. Военные отметили, что россияне продолжают кампанию по расшатыванию украинского общества. Она связана с назначением Александра Сырского на должность Главкома ВСУ.

В сети появилась реклама ряда новосозданных сайтов, которые выглядят как "политическая" реклама генерала Залужного. Ссылки оттуда перенаправляют на телеграмм-бот, собирающий данные пользователей. Предостерегаем, это – спецоперация противника,

– заявил СтратКом.

Как пояснили украинские военные, оккупанты с помощью таких сайтов и чат-ботов собирают персональные данные не только гражданских, но и военнослужащих. Полученную информацию россияне используют в своих операциях влияния. СтратКом ВСУ призвал жителей Украины критически относиться к информации.

Россия постоянно создает фейки