Центр протидії дезінформації попередив про появу фейкових сайтів, які вдають, що вони нібито пов'язані з Валерієм Залужним. Реклама цих ресурсів нещодавно з'явилася в соцмережах.

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Що каже ЦПД

У ЦПД зауважили, що ці сайти перебувають на різних доменах. Всі вони створені анонімами. Центр наголосив, що ці ресурси ніяк не пов'язані з Героєм України та колишіним Головкомандувачем ЗСУ. Українські правоохоронці вже проінформовані щодо цих сайтів.



Українців попередили про фейкові сайти з Залужним / Фото ЦПД

Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України,

– мовиться у повідомленні.

У ЦПД застерегли українців від реєстрації на цих сайтах. Також українських інтернет-користувачів закликали довіряти лише верифікованим джерелам.

Що каже СтратКом

СтратКом ЗСУ теж відреагував на появу фейкових сайтів про Валерія Залужного. Військові наголосили, що росіяни продовжують кампанію з розхитування українського суспільства. Вона пов'язана з призначенням Олександра Сирського на посаду Головкома ЗСУ.

В мережі з'явилася реклама низки новостворених сайтів, які виглядають як "політична” реклама генерала Залужного. Посилання звідти перенаправляють на телеграм-бот, що збирає дані користувачів. Застерігаємо, це – спецоперація противника,

– заявив СтратКом.

Як пояснили українські військові, окупанти за допомогою таких сайтів та чат-ботів збирають персональні дані не тільки цивільних, а й військовослужбовців. Отриману інформацію росіяни використають у своїх операціях впливу. СтратКом ЗСУ закликав жителів України критично ставитися до інформації.

Росія постійно створює фейки