Центр протидії дезінформації попередив про появу фейкових сайтів, які вдають, що вони нібито пов'язані з Валерієм Залужним. Реклама цих ресурсів нещодавно з'явилася в соцмережах.
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Що каже ЦПД
У ЦПД зауважили, що ці сайти перебувають на різних доменах. Всі вони створені анонімами. Центр наголосив, що ці ресурси ніяк не пов'язані з Героєм України та колишіним Головкомандувачем ЗСУ. Українські правоохоронці вже проінформовані щодо цих сайтів.
Українців попередили про фейкові сайти з Залужним / Фото ЦПД
Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України,
– мовиться у повідомленні.
У ЦПД застерегли українців від реєстрації на цих сайтах. Також українських інтернет-користувачів закликали довіряти лише верифікованим джерелам.
Що каже СтратКом
СтратКом ЗСУ теж відреагував на появу фейкових сайтів про Валерія Залужного. Військові наголосили, що росіяни продовжують кампанію з розхитування українського суспільства. Вона пов'язана з призначенням Олександра Сирського на посаду Головкома ЗСУ.
В мережі з'явилася реклама низки новостворених сайтів, які виглядають як "політична” реклама генерала Залужного. Посилання звідти перенаправляють на телеграм-бот, що збирає дані користувачів. Застерігаємо, це – спецоперація противника,
– заявив СтратКом.
Як пояснили українські військові, окупанти за допомогою таких сайтів та чат-ботів збирають персональні дані не тільки цивільних, а й військовослужбовців. Отриману інформацію росіяни використають у своїх операціях впливу. СтратКом ЗСУ закликав жителів України критично ставитися до інформації.
Росія постійно створює фейки
- Нещодавно окупанти почали розганяти вкид про нібито примусовий призов жінок до лав ЗСУ у Києві. Для свого фейку вони використали фотографію військовослужбовиць 112 окремої бригади Сил територіальної оборони.
- Кремлівська пропаганда не так давно поширювала фейки про буцімто розсилку повідомлень про евакуацію від ДСНС. Причиною стало нібито "ураження" Хмельницької АЕС.
- Раніше загарбники створили фейкове відео про те, як російські солдати нібито беруть у полон вагітну жінку, яка служить у ЗСУ на передовій. Журналісти спростували цей вкид та вказали на чисельні помилки, яких припустилися його автори.