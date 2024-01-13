"Это самая разрушительная сила": чем россияне стали активно бить по Харьковщине
Утром 13 января российские оккупанты масштабно атаковали Украину. В частности, полтора десятка населённых пунктов Харьковщины оказались под ударами врага.
Применялись разные типы вооружения, но активнее всего – управляемые авиабомбы. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала об оперативной ситуации в городе и близлежащих населенных пунктах.
Обратите внимание Решатся ли россияне наступать на Харьков: Свет оценил силы врага
Около 02:00 утра оккупанты выпустили КАБы по частным домам пгт Золочев. Под ударом россиян также оказалось село Ольховатка, по которому ударили 4 КАБами. Здесь самые большие разрушения за сутки – получили повреждения сельхозпредприятия, склады и дома местных. Пострадавших и раненых нет. В 19:30 12 января противник ударил по городу Волчанск опять-таки КАБами.
Это самая разрушительная сила, которой бьют по селам Харьковской области. Также россияне не перестают наносить авиаудары, но это больше на линии фронта – Купянщина, Синьковка, Ивановка, Ольховатка. Но и неподалеку от Волчанска удары авиацией тоже наносили,
– подчеркнула Черненко.
Каким оружием еще бьют оккупанты
С тех пор как появилась информация о возможном наступлении россиян на Харьковщину 15 января, оккупанты начали перемещать ближе к границе комплексы С-300. За последние две недели враг четыре дня подряд бил прежде ракетами С-300 по обычным территориям и пустым зданиям.Заметьте! По результатам экспертизы, российская армия 2 января совершила атаку по Харькову ракетой, разработанной в Северной Корее.
Однако, вспомним, как россияне 8 января направили 4 ракеты С-300 на улочку с частными домами в городе Змиев. Одна женщина погибла, а два человека удалось спасти. Другой случай, когда 10 января оккупанты ударили 2 ракетами по гостинице в центре Харькова, где чудом выжили люди.
Атаки происходят по разным объектам. Только за 2 января коммунальщики ликвидируют последствия почти неделю – закрывают окна и контуры, потому что очень холодно. Пришли сильные морозы в Харьковскую область. И чтобы сохранить наиболее пострадавший дом, спасти ремонтами, а не просто снести, нужно было сильно его починить,
– отметила Анна Черненко.
Россияне атакуют Харьковскую область: известно по состоянию на 13 января
- Артиллерийские и минометные удары врага претерпели более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Гурьев Казачок, Уды Богодуховского района; Зыбино, Бударки Чугуевского района; Дворичанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
- Оккупанты также нанесли авиационных ударов возле Волчанска Чугуевского района; Синьковки, Ивановки, Ольховатки Купянского района.
- Силы обороны отразили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.
- В течение суток на территории Харьковской области возведенные группы взрывотехников разминировали 4,3 гектара территории, уничтожили 203 взрывоопасных предмета. Разминирование продолжается.