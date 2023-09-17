Чем запастись на зиму в Украине: подробный список необходимых продуктов и предметов

В условиях полномасштабной войны следует иметь запасы продуктов и необходимых вещей на случай чрезвычайных ситуаций. Лучше всего запастись всем на зиму уже сейчас.

Важно не паниковать, а придерживаться ряда рекомендаций, которые помогут в экстренных ситуациях. Какие продукты и предметы, прежде всего, необходимо купить, рассказывает 24 Канал.

К слову Как пережить блекаут в квартире: советы на случай отключения света

Какие запасы продуктов следует сделать

Главным правилом в подборе продуктов на зиму должна быть их способность долго не портиться. Кроме того, эта пища должна быть питательной, простой и мобильной в приготовлении.

Если света не будет длительное время, продукты, которые должны храниться в холодильнике, быстро испортятся. Поэтому сначала купите печенье, хлебцы, сухари, крекеры, что долго хранятся и их можно быстро съесть. Также пригодятся полуфабрики, которые можно залить кипятком.

Не забываем о сахаре, орехах, бобовых. Что касается тушенок и закруток, то они пригодятся, но только если проблемы с газоснабжением и электроснабжением временные. Поэтому лучше запастись промышленными мясными и рыбными консервами. Они сохраняются дольше, прошли полную термическую обработку.

Купите или сделайте самостоятельно сухофрукты – изюм, курагу, чернослив, сушеные яблоки и груши и так далее. Кстати, также можете засушить овощи, например помидоры, свеклу, капусту.

Если же вы запаслись водой и горелкой, можете приготовить разные каши. Поэтому сделайте запас круп, которые вам нравятся и быстро варятся. Купите соль, кофе и чай.

Ну и не забываем о масле. Его храним в стеклянной или пластиковой бутылке. Можно заменить долго не портящимся смальцем.

Кроме того, обязательно сделайте запасы воды – питьевой и для приготовления пищи, а также технической.

Одному взрослому человеку нужно в сутки 3 литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей), 10 – 12 литров для гигиены и приготовления пищи. Убедитесь, что у вас есть запас воды для себя и семьи не менее 72 часов.

Какие продукты купить на зиму / Инфографика 24 Канала

Что купить на случай отключения света

Если оккупанты снова будут обстреливать энергетическую инфраструктуру, зимой возможны отключения света. Так что лучше запастись предметами, которые помогут пережить блекаут. В частности, купите:

свечи;

спички;

фонарики;

батарейки;

адаптер для зарядки телефона в авто;

павербанки;

сухой спирт;

горелку.

Также пригодится генератор. Однако его можно устанавливать исключительно на открытом воздухе. Во время работы генератор выделяет опасный угарный газ. Он может привести к летальным случаям. Кроме того, генератор может взорваться или вспыхнуть.

Правила пользования генератором / Инфографика 24 Канала

Кроме того, купите радио, чтобы при отсутствии света, перебоев с мобильной связью и Интернетом, узнать новости и не пропустить важную информацию.

Что положить в аптечку

Позаботьтесь о своей универсальной аптечке. Кстати, можно приобрести уже готовую. Однако важно проверят срок годности медикаментов. Если у вас хронические заболевания, сделайте запас необходимых вам лекарств.

Также положите в аптечку стерильные и нестерильные перчатки, йод, спирт, бинт, вату, маску, пластыри, градусник и так далее.

Средства личной гигиены: чем можно заменить душ

Купите обычные для вас средства гигиены:

салфетки сухие и влажные;

ватные диски и палочки;

зубную щетку, пасту;

жидкое и обычное мыло;

гигиенические прокладки, тампоны;

памперсы для детей и, при необходимости, взрослых;

туалетная бумага;

гель;

шампунь.

При отсутствии водоснабжения пригодится одноразовый душ. Обычно в один пакетик входит одноразовая пенная губка с гелем и тонкое полотенце. Чтобы помыться таким образом, понадобится всего 50 миллилитров воды.

Чем утеплить жилье

Также до прихода зимы и морозов позаботьтесь об утеплении жилья. Заклейте щели в оконных рамах. Для дополнительного утепления наклейте на них теплосберегающую пленку.

На стены за батареями установите теплоотражающий экран или самодельный отражатель из алюминиевой фольги и картона.

Как утеплить жилье / Инфографика 24 Канала

Если живете в частном доме, можете купить разные виды топлива, запастись дровами, печкой для обогрева и приготовления пищи. Также поможет генератор.

Кроме того, купите теплую одежду, одеяла и покрывала. Кстати, пригодятся спальники.

Запасы для домашних животных

Если у вас есть домашние животные, позаботьтесь о них. Сделайте запасы корма и наполнителей для туалета. Также купите переноску на случай переезда. Относительно необходимого лекарства лучше проконсультироваться с ветеринаром.