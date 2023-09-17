Чем запастись на зиму в Украине: подробный список необходимых продуктов и предметов
В условиях полномасштабной войны следует иметь запасы продуктов и необходимых вещей на случай чрезвычайных ситуаций. Лучше всего запастись всем на зиму уже сейчас.
Важно не паниковать, а придерживаться ряда рекомендаций, которые помогут в экстренных ситуациях. Какие продукты и предметы, прежде всего, необходимо купить, рассказывает 24 Канал.
К слову Как пережить блекаут в квартире: советы на случай отключения света
Какие запасы продуктов следует сделать
Главным правилом в подборе продуктов на зиму должна быть их способность долго не портиться. Кроме того, эта пища должна быть питательной, простой и мобильной в приготовлении.
Если света не будет длительное время, продукты, которые должны храниться в холодильнике, быстро испортятся. Поэтому сначала купите печенье, хлебцы, сухари, крекеры, что долго хранятся и их можно быстро съесть. Также пригодятся полуфабрики, которые можно залить кипятком.
Не забываем о сахаре, орехах, бобовых. Что касается тушенок и закруток, то они пригодятся, но только если проблемы с газоснабжением и электроснабжением временные. Поэтому лучше запастись промышленными мясными и рыбными консервами. Они сохраняются дольше, прошли полную термическую обработку.
Купите или сделайте самостоятельно сухофрукты – изюм, курагу, чернослив, сушеные яблоки и груши и так далее. Кстати, также можете засушить овощи, например помидоры, свеклу, капусту.
Если же вы запаслись водой и горелкой, можете приготовить разные каши. Поэтому сделайте запас круп, которые вам нравятся и быстро варятся. Купите соль, кофе и чай.
Ну и не забываем о масле. Его храним в стеклянной или пластиковой бутылке. Можно заменить долго не портящимся смальцем.
Кроме того, обязательно сделайте запасы воды – питьевой и для приготовления пищи, а также технической.Важно! Одному взрослому человеку нужно в сутки 3 литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей), 10 – 12 литров для гигиены и приготовления пищи. Убедитесь, что у вас есть запас воды для себя и семьи не менее 72 часов.
Что купить на случай отключения света
Если оккупанты снова будут обстреливать энергетическую инфраструктуру, зимой возможны отключения света. Так что лучше запастись предметами, которые помогут пережить блекаут. В частности, купите:
- свечи;
- спички;
- фонарики;
- батарейки;
- адаптер для зарядки телефона в авто;
- павербанки;
- сухой спирт;
- горелку.
Также пригодится генератор. Однако его можно устанавливать исключительно на открытом воздухе. Во время работы генератор выделяет опасный угарный газ. Он может привести к летальным случаям. Кроме того, генератор может взорваться или вспыхнуть.
Кроме того, купите радио, чтобы при отсутствии света, перебоев с мобильной связью и Интернетом, узнать новости и не пропустить важную информацию.
Что положить в аптечку
Позаботьтесь о своей универсальной аптечке. Кстати, можно приобрести уже готовую. Однако важно проверят срок годности медикаментов. Если у вас хронические заболевания, сделайте запас необходимых вам лекарств.
Также положите в аптечку стерильные и нестерильные перчатки, йод, спирт, бинт, вату, маску, пластыри, градусник и так далее.
Средства личной гигиены: чем можно заменить душ
Купите обычные для вас средства гигиены:
- салфетки сухие и влажные;
- ватные диски и палочки;
- зубную щетку, пасту;
- жидкое и обычное мыло;
- гигиенические прокладки, тампоны;
- памперсы для детей и, при необходимости, взрослых;
- туалетная бумага;
- гель;
- шампунь.
При отсутствии водоснабжения пригодится одноразовый душ. Обычно в один пакетик входит одноразовая пенная губка с гелем и тонкое полотенце. Чтобы помыться таким образом, понадобится всего 50 миллилитров воды.
Чем утеплить жилье
Также до прихода зимы и морозов позаботьтесь об утеплении жилья. Заклейте щели в оконных рамах. Для дополнительного утепления наклейте на них теплосберегающую пленку.
На стены за батареями установите теплоотражающий экран или самодельный отражатель из алюминиевой фольги и картона.
Если живете в частном доме, можете купить разные виды топлива, запастись дровами, печкой для обогрева и приготовления пищи. Также поможет генератор.
Кроме того, купите теплую одежду, одеяла и покрывала. Кстати, пригодятся спальники.
Запасы для домашних животных
Если у вас есть домашние животные, позаботьтесь о них. Сделайте запасы корма и наполнителей для туалета. Также купите переноску на случай переезда. Относительно необходимого лекарства лучше проконсультироваться с ветеринаром.