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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Чем кормить ребенка в жару: объяснение врача

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Чем кормить ребенка в жару
Чем кормить ребенка в жару / quehagoconloschicos.com

В жару даже взрослый человек не будет в восторге от котлет и каш на обед, поэтому в летний период ребенок нуждается измененном питании.

Врач Виктория Савицкая рекомендует родителям не пичкать детей тяжелой для желудка пищей, пишет ГолосUA.

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Она посоветовала давать детям побольше фруктов и овощей. На завтрак можно приготовить омлет на молоке, к которому можно добавить бутерброд с сыром. Также утром родители могут приготовить овсяную кашу вместо омлета. Для лучшего аппетита нарежьте туда свежих фруктов.

Если ребенок голоден в обед, то приготовьте ему легкий куриный суп или половину второго. В случае, когда ребенок не чувствует голода – не заставляйте его обедать.

Вместо жареной котлеты отварите кусочек куриного мяса или дайте запеченную или приготовленную на пару рыбку.

Когда ребенок отказывается наотрез есть – дайте ему яблоко, нежирный йогурт, тарелку ягод или несколько персиков. Но нужно делать это с условием того, что ребенок съест что-то сытнее на полдник.

Ужин не должен быть позже 19:00. Все потому, из-за жары малыша будет мучить бессонница. За час или полтора до сна дайте ребенку стакан кефира или йогурта, либо тарелку фруктов.

Министерство здравоохранения предостерегает, что хотя длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами увеличивают возникновения рака кожи, не стоит отказываться от солнца, которое полезно для малыша.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети Здоровье Здоровая жизнь Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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