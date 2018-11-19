19:27
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Чем можно "заедать" стресс: ответ ученых

      46 Читати новину українською
      Во время стресса полезно есть овощи
      Во время стресса полезно есть овощи / Фото из открытых источников

      Многие испытывая стресс, пытаются заесть его чем-то вкусным. Эта привычка впоследствии приводит к набору лишних килограммов и ухудшению здоровья. Однако, если "заедать" стресс правильно, то можно снизить и даже обратить себе его в пользу.

      Как пишет портал "Здоровье и красота", если "заедать" стресс правильно, то можно снизить влияние этого неприятного состояния и даже обратить себе его в пользу.

      Читайте также: Почему опасно пить много воды: объяснение медиков

      Для этого нужно есть не сладости и жирную пищу, а побольше овощей. Они являются основой здоровго питания, и поэтому оказывают положительное влияние и на здоровье и на фигуру. Дополнительное количество овощей в тарелке снижает уровень стресса на целых 5%.

      Люди, которые употребляют максимальное количество овощей, меньше подвержены стрессам, чем те, кто ест мало овощей или не ест их совсем. В общем, если в день съедать от трех до четырех порций овощей, то уровень стресса снижается аж на 12%.

      via GIPHY

      Таким образом, исследователи Университета Сиднея пришли к выводу, что различные овощи, и особенно зелень, стабилизируют уровень так называемых "гормонов счастья" – дофамина и серотонина, которые оказывают решающее влияние на настроение человека.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Стресс Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      сегодня , 19:21 "Евробляхеры" будут перекрывать дороги: где и когда будут осложнения
      Євгенія Мазур 21
      День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      сегодня , 19:00 День изоляции: в Луганске снова отключали свет
      Ольга Черненко 128
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 18:00 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 3826
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сегодня , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 579
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук