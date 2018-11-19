Чем можно "заедать" стресс: ответ ученых

Многие испытывая стресс, пытаются заесть его чем-то вкусным. Эта привычка впоследствии приводит к набору лишних килограммов и ухудшению здоровья. Однако, если "заедать" стресс правильно, то можно снизить и даже обратить себе его в пользу.

Как пишет портал "Здоровье и красота", если "заедать" стресс правильно, то можно снизить влияние этого неприятного состояния и даже обратить себе его в пользу.

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Для этого нужно есть не сладости и жирную пищу, а побольше овощей. Они являются основой здоровго питания, и поэтому оказывают положительное влияние и на здоровье и на фигуру. Дополнительное количество овощей в тарелке снижает уровень стресса на целых 5%.

Люди, которые употребляют максимальное количество овощей, меньше подвержены стрессам, чем те, кто ест мало овощей или не ест их совсем. В общем, если в день съедать от трех до четырех порций овощей, то уровень стресса снижается аж на 12%.

Таким образом, исследователи Университета Сиднея пришли к выводу, что различные овощи, и особенно зелень, стабилизируют уровень так называемых "гормонов счастья" – дофамина и серотонина, которые оказывают решающее влияние на настроение человека.

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