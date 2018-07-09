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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Чем опасны токсичные родители: ответ психотерапевта

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Чем опасны токсичные родители
Чем опасны токсичные родители / stil.de

Все родители допускают ошибки, но токсичные родители наносят вред детям постоянно, их поведение практически не меняется.

Чаще всего дети думают, что сделали что-то плохое, в случае гнева родителей, говорится в книге психотерапевта Сюзан Форвард "Токсичные родители", пишет Lifehacker.

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Дети убеждены, что они сделали что-то плохое и заслуживают наказания, однако они не знают другого поведения родителей. Когда дети вырастают они продолжают нести бремя вины, у них заниженная самооценка и искаженное восприятие мира.

Признак токсичных родителей – это тогда, когда дети продолжают находиться под их влиянием, даже если родители умерли.

Токсичные родители не демонстрируют понимания, склонны воспринимать детское неповиновение и проявление индивидуальности как персональную атаку и нападение на них самих. Таким образом они пытаются затормозить развитие ребенка, представляя, что делают это из лучших побуждений.

via GIPHY

Такие родители считают, что закаляют характер ребенка, однако на самом деле только разрушают его самооценку. Для них независимый ребенок – это так, как остаться без руки или ноги, поэтому они считают своей целью сохранить рычаги влияния на своего малыша.

Подобные отношения лишают идентичности ребенка, поскольку он не видит себя обособленно от родителей.

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Теги: Дети Здоровье Здоровая жизнь Психология Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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