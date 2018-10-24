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      Чем полезна хурма и кому ее нельзя есть

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      Чем полезна хурма
      Чем полезна хурма / Фото из открытых источников

      Хурма очень полезна для нашего организма, но не всем можно "налегать" на этот яркий фрукт.

      Об этом рассказала известный диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.

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      Чем полезна хурма

      Этот фрукт богат каротиноидами, они в организме превращается в витамин А, который защищает кожу от сухости, трещинок, слизистые оболочки – от воспалений, что очень актуально во время зимы.

      Витамины группы B, которые есть в хурме, оказывают положительное влияние на нервную систему, это обеспечивает крепкий сон и улучшает концентрацию внимания.

      Также хурма содержит нежную клетчатку (на 100 грамм – 3,6 грамма пищевых волокон), которая полезна для микрофлоры кишечника, укрепляет его иммунитет, а еще полезна при хронических воспалениях кишечника. 

      Хурма обладает витамином С и другими биологически активными веществами. Благодаря фолиевой кислоте в сочетании с витамином В6 фрукт способствует здоровому метаболизму. 100 граммов хурмы содержит только 126 калорий. Но не забывайте – хурму, так же как и бананы не рекомендуется есть на ночь.

      Кроме того, фрукт улучшает зрение и процесс пищеварения, замедляет процессы старения и помогает уменьшать отеки.

      Хурма – корисні властивості
      Хурма замедляет старение, избавляет от стресса и улучшает работоспособность

      Кому нельзя хурму

      В хурме много сахара, поэтому, если ее чрезмерно потреблять, этот сахар оседает на боках в виде жира.

      Но не только тот, кто следит за фигурой должен с осторожностью употреблять хурму. По словам диетолога, если вы худые, то слишком много сахара ускоряет процессы старения (сахар повреждает белки, из которых состоит наше тело: гены, гормоны, ферменты и тому подобное).

      Скиталинская советует употреблять больше овощей, чем фруктов.

      Если вы выбираете фрукты, то покупайте кисло-сладкие (цитрусовые, в первую очередь, грейпфруты, яблоки, киви), а также ягоды.

      Фрукты – это здоровые сладости, а сладости, как известно, надо ограничивать,
      – добавила диетолог.


      Хурма прекрасно утоляет голод и не прибавляет лишних килограммов

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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