Чем полезна хурма и кому ее нельзя есть

Хурма очень полезна для нашего организма, но не всем можно "налегать" на этот яркий фрукт.

Об этом рассказала известный диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.

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Чем полезна хурма

Этот фрукт богат каротиноидами, они в организме превращается в витамин А, который защищает кожу от сухости, трещинок, слизистые оболочки – от воспалений, что очень актуально во время зимы.

Витамины группы B, которые есть в хурме, оказывают положительное влияние на нервную систему, это обеспечивает крепкий сон и улучшает концентрацию внимания.

Также хурма содержит нежную клетчатку (на 100 грамм – 3,6 грамма пищевых волокон), которая полезна для микрофлоры кишечника, укрепляет его иммунитет, а еще полезна при хронических воспалениях кишечника.

Хурма обладает витамином С и другими биологически активными веществами. Благодаря фолиевой кислоте в сочетании с витамином В6 фрукт способствует здоровому метаболизму. 100 граммов хурмы содержит только 126 калорий. Но не забывайте – хурму, так же как и бананы не рекомендуется есть на ночь.

Кроме того, фрукт улучшает зрение и процесс пищеварения, замедляет процессы старения и помогает уменьшать отеки.



Хурма замедляет старение, избавляет от стресса и улучшает работоспособность

Кому нельзя хурму

В хурме много сахара, поэтому, если ее чрезмерно потреблять, этот сахар оседает на боках в виде жира.

Но не только тот, кто следит за фигурой должен с осторожностью употреблять хурму. По словам диетолога, если вы худые, то слишком много сахара ускоряет процессы старения (сахар повреждает белки, из которых состоит наше тело: гены, гормоны, ферменты и тому подобное).

Скиталинская советует употреблять больше овощей, чем фруктов.

Если вы выбираете фрукты, то покупайте кисло-сладкие (цитрусовые, в первую очередь, грейпфруты, яблоки, киви), а также ягоды.

Фрукты – это здоровые сладости, а сладости, как известно, надо ограничивать,

– добавила диетолог.



Хурма прекрасно утоляет голод и не прибавляет лишних килограммов

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