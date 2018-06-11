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Прогноз на Чемпионат мира 2018: букмекеры назвали фаворитов

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Прогноз на фаворита Чемпионата мира по футболу 2018
Прогноз на фаворита Чемпионата мира по футболу 2018

Ведущие букмекерские конторы мира определили фаворитов Чемпионата мира, который стартует 14 июня. Среди лидеров – сборные Бразилии и Германии. В них больше шансов на победу. А в форвардов этих сборных – стать лучшим бомбардиром Мундиаля.

Авторитетная букмекерская контора William Hill больше шансов на победу на Мундиале отдает Бразилии – 5,00. Сразу за ними – сборная Германии с 5,50. В тройке также оказалась сборная Франции по 6,50, опережающая сборную Испании, в которой только 7,00. На пятом месте – сборная Аргентины – 10,00.

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Меньше всего шансов у Панамы и Саудовской Аравии. Коэффициент на них – 1001,00.

Относительно лучшего бомбардира, то сразу трое форвардов имеют одинаковые шансы – француз Антуан Гризманн, аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар получили коэффициент 10,00. Далее следуют португалец Криштиану Роналду – 13,00, бразилец Габриэль Жезус и немец Тимо Вернер – по 15,00. Англичанин Гарри Кейн, аргентинец Серхио Агуэро и немец Томас Мюллер имеют коэффициент 17,00, уругваец Луис Суарес – 21,00, а египтянин Моххамед Салах – 34,00.

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В Фаворит спорт тоже считают, что больше всего шансов – у сборной Бразилии (5,00). Сразу за ними – Германия с 5,50. Вот только сборная Испании здесь имеет больше шансов на победу на Мундиале – 6,50, в то время как Франция лишь с коэффициентом 7,50. Пятая 0 Аргентина с 9,00.

И последние команды имеют не столь большой коэффициент, хотя аутсайдеров турнира здесь значительно больше – Япония, Южная Корея, Иран, Тунис, Саудовская Аравия, Панама – по 500,00.

Однако относительно лучшего бомбардира, то у букмекеров один фаворит – Неймар с 7,50. Месси имеет только 9,00, а Гризманн и Жезус – по 14,00.

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В Pari Match же предпочтение отдали сборной Германии. Коэффициент на ее победу 5,50. Сборная Бразилии вторая из 6,00. Франция на третьей позиции с 6,50. Испанцы четвертые – 8,00. Аргентина получила коэффициент 9,00.

В этой букмекерской конторе решили не рисковать с аустайдерамы – сборными Южной Кореи, Панамы и Саудовской Аравии, ограничившись коэффициентами в 321,00 каждой команде.

Другой здесь и лидер бомбардирской гонки – с коэффициентом 10,00 лидирует Месси. Неймар имеет 11,00 и занимает второе место. Третий – Роналду с коэффициентом 12,00. Гризманн – 14,00, Вернер – 15,00.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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