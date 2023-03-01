Череватый рассказал, есть ли решение о выводе украинских войск из Бахмута

Вблизи Бахмута уже длительное время продолжаются самые ожесточенные бои. Однако пока украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из города.

Однако, если командование видит, что угроза личному составу украинских войск и оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, то войска отводят. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Каждая ситуация оценивается отдельно

По словам Череватого, необходимость подобного решения командование оценивает в каждой конкретной ситуации в отдельности. И если отвод войск необходим, то происходит он организованно и без паники.

Только командование видит, насколько такая необходимость в этой ситуации. А затем на заседании Штаба принимается решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет,

– сказал спикер.

Бахмут имеет большое значение для противника

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Бахмут имеет большое значение для противника, а потому он, не считая потери, пытается изо всех сил продвинуться вперед. Эксперт подчеркнул, что сегодня бои ведутся прямо в Бахмуте, а враг давит живой силой.

Так, оккупанты волнами направляют свой основной ресурс, который позволяет ему наносить определенные удары. При этом у россиян объективно преимущество в живой силе и не всегда физически можно сдержать их атакующие волны.

Надеюсь, что наше военное руководство лучше видит ситуацию и привлечет необходимые меры, чтобы в случае необходимости вовремя отойти из Бахмута, избежав оцепления и не допустив разгрома наших группировок там. Я думаю, такая работа ведется и вместе с тем мы стараемся удержать наши позиции там, где это возможно и целесообразно прежде всего.

– подчеркнул Грабский.

Город является эпицентром боевых действий