"Война уже в твоем доме": сколько еще гражданских осталось в Волчанске

Эвакуация из Волчанска сейчас практически невозможна. Но, несмотря на все, гражданских продолжают спасать.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в самом Волчанске осталось сравнительно небольшое количество людей.

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Война в твоем доме

По предварительным данным, там находится несколько десятков жителей. В основном это люди очень пожилого возраста. Также можно предположить, что остались "ждуны".

Их жизнь чем-то была связана с Россией. Или родные их там живут. Печально, что пропаганда вот так на них сработала. Теперь она же подвергает их безумной опасности из-за российских обстрелов,

– рассказала Черненко.

В общем эвакуация из самого Волчанска уже практически невозможна. Хотя военные продолжают спасать людей. Местным сообщают через громкоговорители, интернет о точках сбора, после чего гражданских эвакуируют в Харьков. А дальше – уже в те места, которые человек назовет.

Сейчас за сутки эвакуируют с десяток – несколько десятков людей, если говорить обо всех направлениях на Харьковщине. Некоторые люди включили фатализм, что "будет то, что будет". Нельзя так. Если у вас там есть родные, то попробуйте их уговорить уехать. Спрятаться там уже негде. Война просто в твоем доме,

– подчеркнула Черненко.

Ситуация на Харьковщине: коротко