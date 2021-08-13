В Чернигове насмерть сбили полицейского на пешеходном переходе

ДТП со смертельным исходом произошло в Чернигове. На пешеходном переходе автомобиль сбил сотрудника полиции.

Это случилось вечером 12 августа в одном из спальных районов города. Через полученные в аварии травмы мужчина погиб.

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В Чернигове в ДТП погиб полицейский

Правоохранители Чернигова сообщили о гибели коллеги.

12 августа примерно в 21 час в одном из спальных районов Чернигова произошло ДТП.

На пешеходном переходе автомобиль сбил 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого.

От полученных травм майор полиции погиб на месте.

Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству,

– говорится в сообщении полиции Черниговщины.

Пользователи соцсетей в комментариях выражают искренние соболезнования. А заодно и отмечают, что "на том пешеходном переходе ДТП случается раз в несколько месяцев", и смертельные случаи также были.

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