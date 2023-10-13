В Чернигове почти сутки не работали сирены: двое местных украли кабели
Источник:Вячеслав Чаус
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил 11 октября, что в городе из-за технических проблем временно не работают сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Сегодня выяснилось, кто именно стал причиной этой проблему.
В Чернигове почти сутки не звучали сирены оповещения. Со вчера в городе продолжались работы по восстановлению этих систем. И только сегодня они заработали.
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Кабель хотели сдать на металлолом
Как сообщил в своем телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, проблема возникла из-за умышленного повреждения линий связи посторонними лицами.
О возобновление работы сирен Чаус сообщил в 16:39.
Работа сирен оповещения в городе Чернигов полностью восстановлена после повреждения линий управления,
– заявил он.
В то же время как сообщил Суспільному, сотрудник пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергей Гузь, полиция установила, что двое мужчин в Чернигове украли кабели обеспечения сирен оповещения и преследовали цель сдать их на металлолом.
В полиции по факту кражи кабеля открыто уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
Статья предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет – в условиях военного или чрезвычайного положения.
Сейчас, по словам Гузя, продолжаются следственные действия.
Чернигов страдает от вражеских обстрелов
- Оккупанты 19 августа нанесли удар баллистической ракетой по центру города. Ракета попала в место, где расположена площадь, Политехника и театр. В здании театра проходила выставка производителей дронов.
- В результате атаки погибли 7 человек, в том числе 6-летняя девочка, которую врачи не смогли спасти из-за большой потери у нее крови. В общем из-за ракетного удара россиян пострадали 214 человек.
- А 29 августа враг обстрелял из ствольной артиллерии больницу в селе Семеновка Черниговской области. Пострадавших, к счастью, не было. Однако был поврежден хирургический корпус больницы. В здание вылетели окна и двери и посыпались стены.