На Черниговщине микроавтобус попал в ДТП: более десятка пострадавших
Источник:ДСНС в Черниговской области
В Черниговской области не разминулись легковой автомобиль и микроавтобус. Авария произошла вечером 9 января. Пострадали в аварии 11 человек, из них один – ребенок.
Авария произошла около 21:30 вблизи села Городище Нежинского района. Toyota RAV4 и микроавтобусом Renault Master столкнулись на автодороге "Копти – Глухов – Бачевск".
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Пострадавших доставили в больницу
Среди 11 пострадавших – 11-летний ребенок. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Бахмача и Нежина.
Для того, чтобы вытащить пострадавших из транспортных средств, понадобилась помощь спасателей. Водителей зажало в их автомобилях. На месте ДТП работали 9 сотрудников ГСЧС и 3 единицы техники.Обратите внимание! Правоохранители устанавливают все обстоятельства жуткой аварии.
Смотрите фото с места аварии:
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