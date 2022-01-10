На Черниговщине микроавтобус попал в ДТП: более десятка пострадавших

В Черниговской области не разминулись легковой автомобиль и микроавтобус. Авария произошла вечером 9 января. Пострадали в аварии 11 человек, из них один – ребенок.

Авария произошла около 21:30 вблизи села Городище Нежинского района. Toyota RAV4 и микроавтобусом Renault Master столкнулись на автодороге "Копти – Глухов – Бачевск".

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Пострадавших доставили в больницу

Среди 11 пострадавших – 11-летний ребенок. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Бахмача и Нежина.

Для того, чтобы вытащить пострадавших из транспортных средств, понадобилась помощь спасателей. Водителей зажало в их автомобилях. На месте ДТП работали 9 сотрудников ГСЧС и 3 единицы техники.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства жуткой аварии.

Смотрите фото с места аварии:

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