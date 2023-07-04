Во время защиты государственной границы на Черниговщине погибли 3 пограничника: известны их имена
Пограничники служили на территории Новгород-Северской общины. Они погибли в результате агрессии России против Украины.
Пограничники погибли в понедельник, 3 июля, во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщила городской голова Новгорода-Северского Людмила Ткаченко.
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Что известно о погибших героях
Александр Васильевич Турченко родился т в селе Смяч на Черниговщине 5 июня 1983 года. На службу в ГПСУ он пошел в 2004 году. У него осталась жена и дочь Мария 2010 года рождения.
Михаил Михайлович Карпович родом из Ровненщины. Он родился 18 января 1981 года в селе Смородск Дубровицкого района. Мужчина присоединился к Госпогранслужбе не так давно – в 2022 году. У Михаила тоже остались жена и дочь Виктория 2008 года рождения.
Михаил Карпович / Фото из соцсетей
Третий погибший пограничник был из Кривого Рога. Это Владислав Андреевич Шевченко, которій родился 3 сентября 1997 года. Молодой человек с 18 мая 2021 года находился на срочной службе. У него в Кривом Роге осталась бабушка. Его родители уехали из Украины и сейчас проживают за границей.
Владислав Шевченко / Фото из соцсетей
Наши пограничники сдерживают российских оккупантов ценой своих жизней
- Напомним, 26 июня не стало 20-летнего Виктора Трайнича. Он погиб на Донбассе во время выполнения боевого задания. Недавно с этим героем-пограничником простились на Хмельнитчине.
- Ранее сообщалось о смерти Игоря Дашко в Мариуполе, который 9 апреля 2022 года с тяжелым ранением и ценой собственной жизни прикрыл отход побратимов и не дал оккупантам завладеть радиостанцией. Пограничника удалось похоронить только спустя 14 месяцев.