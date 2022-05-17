На Черниговщине россияне обстреляли 3 500 зданий, большинство – жилые, – разведка Британии

С начала полномасштабного вторжения россияне обстреляли 3500 домов в Черниговской области. 80% из них – это жилые здания.

Об этом сообщают представители британской разведки. Россияне не обращают внимания на мирное население и цинично обстреливают все подряд.

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Россияне часто используют артиллерию

Такой серьезный масштаб разрушений на Черниговщине свидетельствует, что оккупанты активно используют артиллерию для обстрела населенных пунктов. Это опасно, потому что она не слишком точна. Соответственно под удар может попасть обычный жилой дом.

По мнению представителей британской разведки, россияне все чаще используют артиллерию для своих обстрелов. Ведь не имеют возможности точно выявлять конкретные военные цели, а также – не хотят рисковать самолетами.

Россия, вероятно, все чаще использует неизбирательную артиллерийскую бомбардировку из-за ограниченных возможностей по выявлению целей,

– сообщают в британской разведке.

Также оккупанты не хотят рисковать собственными боевыми самолетами, которые могли бы точнее поражать конкретные цели. Ведь украинская ПВО может подбить вражеские "птички".

Британские разведчики прогнозируют, что в течение следующих недель оккупанты так же будут применять много артиллерии, пытаясь активизировать свое наступление на Донбасс.

Что известно о ситуации в Черниговщине:

Хотя Вооруженные Силы Украины откинули россиян с Черниговщины еще в начале апреля, оккупанты все равно пытаются держать жителей региона в напряжении. Они провокационно обстреливают населенные пункты Черниговщины с территории России.

Для этого российские убийцы даже перебросили несколько подразделений артиллерии в приграничные районы Брянской области. Все делают для того, чтобы запугать мирных жителей населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Россией в Черниговской области.

В ночь на 12 мая россияне из авиации обстреляли Новгород-Северский. Там попали в местную школу и несколько объектов критической инфраструктуры города. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в результате ударов были погибшие и раненые.

Как оказалось, в помещении лицея-гимназии имени Константина Ушинского, который разрушили оккупанты, когда-то учились Пантелеймон Кулиш, Николай Кибальчич, Константин Ушинский и тому подобное.

Это 200-летнее заведение, которое выдержало много войн, но не пережило "русского мира". Половина школы разрушена,

– рассказал первый заместитель руководителя Новгород-Северской РВА Владимир Шкарпитко.

11 мая российские оккупанты также обстреливали приграничные районы Черниговщины. Тогда они применили минометы.

Из-за таких подлых обстрелов в приграничных районах Черниговщины ввели усиление режимных ограничений. Они действуют на территории в пределах 20 километров до границы с Россией.

Важно – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 мая: смотрите видео