Про це повідомляють представники британської розвідки. Росіяни не зважають на мирне населення і цинічно обстрілюють все підряд.

Актуально Російські війська вранці завдали удар по селищу Десна на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Росіяни часто використовують артилерію

Такий серйозний масштаб руйнувань на Чернігівщині свідчить, що окупанти активно використовують артилерію для обстрілу населених пунктів. Це небезпечно, бо вона не надто точна. Відповідно під удар може потрапити звичайний житловий будинок.

На думку представників британської розвідки, росіяни все частіше використовують саме артилерію для своїх обстрілів. Адже не мають можливості точно виявляти конкретні військові цілі, а також – не хочуть ризикувати літаками.

Росія, ймовірно, все частіше використовує невибіркове артилерійське бомбардування через обмежені можливості з виявлення цілей – повідомляють в британській розвідці.

Також окупанти не хочуть ризикувати власними бойовими літаками, які могли б точніше вражати конкретні цілі. Адже українська ППО може підбити ворожі "пташки".

Британські розвідники прогнозують, що упродовж наступних тижнів окупанти так само застосовуватимуть багато артилерії, намагаючись активізувати свій наступ на Донбас.

Що відомо про ситуацію в Чернігівщині:

Хоч Збройні Сили України відкинули росіян з Чернігівщини ще на початку квітня, окупанти все одно намагаються тримати мешканців регіону в напрузі. Вони провокативно обстрілюють населені пункти Чернігівщини з території Росії.

Для цього російські вбивці навіть перекинули кілька підрозділів артилерії в прикордонні райони Брянської області. Все роблять для того, щоб залякати цивільних мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу кордону з Росією у Чернігівській області.

В ніч на 12 травня росіяни з авіації обстріляли Новгород-Сіверський. Там поцілили в місцеву школу та кілька об’єктів критичної інфраструктури міста. Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомляв, що внаслідок ударів були загиблі та поранені.

Як виявилося, у приміщенні ліцею-гімназії імені Костянтина Ушинського, який зруйнували окупанти, колись навчалися Пантелеймон Куліш, Микола Кибальчич, Костянтин Ушинський тощо.

Це 200-річний заклад, який витримав багато війн, але не пережив "руского міра". Половина школи зруйнована, – розповів перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА Володимир Шкарпітко.

11 травня російські окупанти також обстрілювали прикордонні райони Чернігівщини. Тоді вони застосували міномети.

Через такі підлі обстріли в прикордонних районах Чернігівщини ввели посилення режимних обмежень. Вони діють на території в межах 20 кілометрів до кордону з Росією.

Важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 17 травня: дивіться відео