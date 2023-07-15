Скоро будет уничтожать оккупантов: на Черниговщине из реки вытащили российский танк
В Черниговской области из реки Десна извлекли российский танк. Теперь танк оккупантов планируют починить и передать Вооруженным Силам Украины.
Российский танк был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе поселка Шестовица на Черниговщине. Его вытащили водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта совместно с военными ОК "Север".
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Танк оккупантов обнаружили в районе поселка Шестовица
По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй ВСУ.
На Черниговщине из реки вытащили российский танк / Фото Государственная специальная служба транспорта
Танк обнаружили благодаря дрону
Военные отмечают, что во время боев под Черниговом оккупанты неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение.
Представитель администрации Государственной специальной службы транспорта Виталий Кириллов в комментарии Общественноому сообщил, что обнаружить местонахождение танка удалось благодаря дрону, поступившему на вооружение спецслужбы.
По его словам, беспилотник осуществляет воздушную разведку для разминирования и для выявления таких предметов.
Сколько танков уже потеряла Россия
- В Генштабе ВСУ утром 15 июля традиционно обновили потери России в войне против Украины. Согласно этим данным, Россия уже потеряла в Украине 4102 танка. Сразу 5 танков оккупанты потеряли за прошедшие сутки.
- Нидерландский сайт разведки на основе открытых Oryx приводит схожие данные. По данным портала, в Украине было уничтожено по меньшей мере 2125 российских танков.
- Еще 1343 разрушены и 121 – покинуты. Нидерландский сайт приводит данные, согласно которым украинским военным удалось захватить 545 российских танков.
- Следует отметить, что Oryx приводит данные об утраченных танках россиян, проанализировав фото в открытых источниках. Следовательно, данные портала могут не содержать информацию об уничтоженных танках оккупантов, фото или видео которых не публиковали.