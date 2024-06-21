После других неудач: какие угрозы россияне создают возле Боровой

Была информация, что оккупанты стягивают войска для возможного наступления в сторону Боровой Харьковской области. Угроза действительно может быть, но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что в целом не стоит анализировать именно тактическую ситуацию на фронте. Враг буквально разбирает "каждое слово", поэтому тут не стоит все подробно рассматривать.

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Может ли быть наступление на Боровую

Как отметил Черник, бесспорно, командование Сил обороны прилагает максимальные усилия, чтобы сдерживать врага. В контексте информации о возможном новом наступлении не стоит забывать об одном из главных правил войны.

Третье правило любой войны – это скрытый маневр. Знаем ли мы, что они действительно концентрируют силы или делают только видимость? И есть первое правило войны – концентрация сил и средств. Возможно, они действительно там концентрируют силы,

– сказал Черник.

Врагу не удалось реализовать стратегическую задачу в направлении Часового Яра Донецкой области. Сейчас оккупанты пробуют хотя бы где-то улучшить собственное положение. Задачи у захватчиков вполне понятны.

Им нужно отрезать как можно больше наших территорий, пока большие военные пакеты, а особенно авиация, не заработают. Вся линия соприкосновения является ценной. Как для нас, чтобы отбить. Так и для них, чтобы оккупировать,

– подчеркнул Черник.

Ситуация на фронте: кратко