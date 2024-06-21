Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що загалом не варто аналізувати саме тактичну ситуацію на фронті. Ворог буквально розбирає "кожне слово", тому тут не варто все детально розглядати.

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Чи може бути наступ на Борову

Як наголосив Черник, безперечно, командування Сил оборони докладає максимальних зусиль аби стримувати ворога. В контексті інформації про можливий новий наступ варто не забувати про одне з головних правил війни.

Третє правило будь-якої війни – це прихований маневр. Чи знаємо ми, що вони справді концентрують сили чи роблять лише видимість? І є перше правило війни – концентрація сил та засобів. Можливо, вони дійсно там концентрують сили,

– сказав Черник.

Ворогу не вдалося реалізувати стратегічне завдання в напрямку Часового Яру Донецької області. Зараз окупанти пробують хоча б десь покращити власне становище. Завдання в загарбників цілком зрозумілі.

Їм потрібно відрізати якнайбільше наших територій, доки великі військові пакети, а особливо авіація, не запрацюють. Уся лінія зіткнення є цінною. Як для нас, щоб відбити. Так і для них, щоб окупувати,

– підкреслив Черник.

Ситуація на фронті: коротко