В Черном море остался один российский носитель крылатых ракет, другие отошли в Крым

Очевидно, что получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает в России панические настроения. Ведь оккупанты резко уменьшили количество своих кораблей в Черном море.

Ночь в Одесской области прошла без обстрелов. ВСУ выполняют боевые задания, а экономика региона работает на наполнение бюджета, что тоже приблизит победу Украины.

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Оккупанты оставили в Черном море один корабль с ракетами

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в настоящее время в Черном море находится только один российский корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма.

В Черном море несколько уменьшилось количество кораблей, несущих на своем борту крылатые ракеты. Сегодня таких носителей только один. В России на болотах пылает, потому что Украина вооружается и вооружается оружием, которое поможет нам изгнать нечисть не только с Черного моря, но и с временно оккупированных территорий нашего государства.

– рассказал Братчук.

Накануне в Генштабе сообщили, что в акваториях Черного и Азовского морей кафиры пытаются поддерживать благоприятный для себя оперативный режим. Также Россия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

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