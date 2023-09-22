Черноморский флот выстроится возле "Москвы", – Свитан сказал, что будет происходить в море

Черноморский флот России в общей сложности насчитывает до сотни судов. Но это небольшое количество, ведь у Украины значительно больше ракет и безэкипажных катеров, которые бьют по вражеским кораблям.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что также есть два вида оружия – украинские ракеты "Нептун" и Storm Shadow/SCALP-EG.

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"Системная работа по затоплению Черноморского флота. В таком режиме, допустим, несколько месяцев – максимум год и, в принципе, весь Черноморский флот выстроится рядом с флагманом крейсером "Москвой" на одном уровне – дне Черного моря", – сказал Свитан.

По его словам, все силы и средства украинского оборонного комплекса бросили для выполнения этой задачи. Ведь этот вражеский флот в Черном море не нужен.

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Если не понимают, то помогут

Черное море – закрытое и только с одним выходом и входом через Турцию. Поэтому здесь и в Азовском море проводить морские баталии нецелесообразно, убежден военный эксперт. Все потому, что любой военный корабль, в частности, подлодку, может уничтожить авиация.

Нет смысла вообще держать Черноморский флот российский. Если россияне этого не понимают, по моему мнению, с помощью наших Вооруженных Сил мы это донесем до российского народа,

– сказал лётчик-инструктор.

Прячут, потому что боятся

Россияне сейчас передислоцируют Черноморский флот с базы во временно оккупированном Крыму на базу в Новороссийске. Туда уже доставались украинские надводные дроны и поражали крупные российские десантные корабли и нефтяные маяки.

С военной стороны, всему Черноморскому флоту лучше убираться из Западного побережья полуострова. Полковник запаса ВСУ предполагает, что российские подводные ракетоносители оккупанты могут прятать примерно в 1000 километрах. А другие суда захватчики могут отводить примерно на 500 километров. Все, чтобы их не достали "Нептун" и Storm Shadow/SCALP-EG. Однако корытам российского флота все равно будут угрожать надводные дроны.

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