Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що також є два види зброї – українські ракети "Нептун" та Storm Shadow/SCALP-EG.

До теми Добровільно або примусово: Данілов назвав 2 варіанти майбутнього для російського флоту

"Системна робота щодо затоплення Чорноморського флоту. У такому режимі, припустимо, кілька місяців – максимум рік і, в принципі, увесь Чорноморський флот вишикується поруч із флагманом крейсером "Москвою" на одному рівні – дні Чорного моря", – сказав Світан.

За його словами, нині усі сили та засоби українського оборонного комплексу кинули на виконання цього завдання. Адже цей ворожий флот у Чорному морі не треба.

Що буде із Чорноморським флотом Росії: дивіться відео

Якщо не розуміють, то допоможуть

Чорне море – закрите та лише з одним виходом та входом через Туреччину. Тому тут та в Азовському морі проводити морські баталії недоцільно, переконаний військовий експерт. Усе тому, що будь-який військовий корабель, зокрема, підводний човен, може знищити авіація.

Немає сенсу взагалі тримати Чорноморський флот російський. Якщо росіяни цього не розуміють, на мою думку, за допомогою наших Збройних Сил ми це донесемо до російського народу,

– сказав льотчик-інструктор.

Ховають, бо бояться

Росіяни нині передислоковують Чорноморський флот з бази в тимчасово окупованому Криму на базу в Новоросійську. Туди вже діставалися українські надводні дрони та вражали великі російські десантні кораблі та нафтові маяки.

З військового боку, всьому Чорноморському флоту краще забиратися геть із Західного узбережжя півострова. Полковник запасу ЗСУ припускає, що російські підводні ракетоносії окупанти можуть сховати приблизно за 1000 кілометрів. А інші судна загарбники можуть відводити приблизно на 500 кілометрів. Усе, щоби їх не дістали "Нептун" та Storm Shadow/SCALP-EG. Однак коритам російського флоту все одно загрожуватимуть надводні дрони.

ЗСУ активно знищують російський флот