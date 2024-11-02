Боится ударов ВСУ: флот России "странно ведет себя" в порту Новороссийска, – СМИ

Российские корабли странно ведут себя на военно-морской базе в Новороссийске. Десятки судов то выходили из порта, то потом возвращались туда снова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider. Журналисты также обнародовали спутниковые снимки, где показаны перемещения вражеских кораблей.

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Почему россияне перемещали флот из Новороссийска и возвращали обратно

В издании написали, что на полученных спутниковых снимках видно, что Россия частично или полностью отводила свои корабли из Новороссийска на короткий промежуток времени.

Сейчас эти передислокации не связывают с чем-то конкретным, но журналисты предполагают, что это может быть связано с ударами украинских военных по Черноморскому флоту страны-агрессора, который до этого располагался в Севастополе, во временно оккупированном Крыму.

В компании BlackSky, которая сделала соответствующие снимки со спутников, отметили, что в Новороссийске обычно находится более 50 судов. Это как надводные боевые корабли и подводные лодки, так и вспомогательные суда и буксиры.

Первые проявления "странного поведения" вражеского флота зафиксировали в сентябре этого года. Тогда вражеские военные суда ненадолго покинули новороссийский порт, а затем вернулись. Таких случаев, по данным BlackSky, пока было три, все они показывали частичный и полный вывод кораблей с военно-морской базы.

Так, на фото от 2 сентября можно увидеть, как Черноморский флот активно покидает порт Новороссийск. Тогда более двух десятков судов вышли из порта в гавань.

Более 20 российских судов покидали порт Новороссийска 2 сентября / Фото BlackSky

Подобные действия происходили и 11 сентября. Тогда из всего имеющегося флота в порту Новороссийска осталось лишь 7 вражеских судов.

11 сентября в Новороссийске осталось только 7 кораблей / Фото BlackSky

А 14 сентября в порту вообще не было вражеских кораблей. По данным аналитиков, некоторые из них "прятались" в соседнем торговом порту.

14 сентября в новороссийском порту не было ни одного корабля / Фото BlackSky

Работник разведки на условиях анонимности прокомментировал изданию поведение флота России в Новороссийске как "новую тактику". Однако пока непонятно, в чем именно заключается ее цель.

Самое интересное то, что когда корабли разошлись, следующей атаки не было. Это совершенно новое явление, когда военно-морские корабли полностью покидают порт. Им просто больше некуда идти,

– отметил разведчик.

В то же время представитель разведки отметил, что российские корабли, которые вышли из Новороссийска в основном "слоняются" за пределами порта. Более того, иногда они скапливаются, что также делает их уязвимыми к атакам.

Некоторые аналитики предполагают, что такое "странное поведение" российского флота может быть реакцией на тогдашние сообщения, что США и Великобритания могут снять ограничения на использование их ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора.

Однако OSINT-аналитик и сотрудник исследовательского центра American Enterprise Institute Брейди Африк рассказал журналистам, что Украина стабильно развивает свои возможности для нанесения дальнобойных ударов по российским военным судам.