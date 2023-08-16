Все страны пугаются, – Подоляк сказал, на чем сейчас спекулирует Россия

Россия продолжает спекулировать на Черноморском флоте и пугать им другие страны. Другие государства боятся, но не Украина, которая уверенно ведет борьбу за контроль над акваторией Черного моря.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что важная составляющая войны – контроль над акваторией Черного моря. Важно уничтожить миф России о "непобедимом флоте", которого нужно бояться.

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Уничтожить миф о флоте России

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина ведет борьбу за контроль над акваторией Черного моря, это очень важно. Очень важно уничтожить миф о непобедимости флота России. Однако не очень понятно, сколько еще мифов о стране-агрессоре нужно уничтожить, чтобы мир избавился от рефлексии на слово "Россия".

Россия на этом активно спекулирует до сих пор, независимо от того, что теряет, находясь в акватории Черного моря, но продолжают спекулировать на Черноморском флоте и пугать страны. Все страны продолжают пугаться, им нравится, когда их унижает какая-нибудь никчемная страна. Все, кроме Украины,

– подчеркнул он.

Подоляк о спекуляциях России относительно флота: смотрите видео

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