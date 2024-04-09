Фирмы на Западе помогают флоту России поддерживать живучесть: спасает ли это агрессорку

Украина уничтожает Черноморский флот России, нанося удары по кораблям. Однако западные фирмы иногда помогают агрессорке поддерживать эти суда на плаву.

Представитель ГУР Андрей Черняк в эксклюзивном тексте 24 Канала рассказал, что россияне имеют серьезные проблемы со строительством, ремонтом и обслуживанием военных кораблей, ведь структура чуть ли не каждого судна содержит десятки деталей иностранного производства. В том числе и таких важных как генераторы, двигатели или узлы электроники.

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Поломки случаются чаще

После начала войны в 2014-м россияне столкнулись с не очень серьезными трудностями, поэтому им пришлось создавать фирмы-прокладки и другие механизмы для обхода санкций.

Поэтому полномасштабную агрессию россияне встретили, имея определенный опыт и некоторую базу компаний-посредниц.

Черняк объяснил, что после полномасштабного вторжения России есть фирмы на Западе, которые не чураются пользоваться созданными Москвой обходными путями и помогать агрессору ковать смертоносное оружие, поддерживать живучесть того же военного флота.

Однако поломки оборудования, в том числе и критически важного, на российских военных кораблях случаются все чаще. То двигатели барахлят, то напряжение скачет, то датчики горят или патрубки трещат,

– сказал он.

Он пояснил, что в России нормальный патрубок изготовить не так уж и просто, не говоря уже о чем-то сложнее и технологичнее. Поэтому строить и восстанавливать боевые корабли россиянам все труднее.

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