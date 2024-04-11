Во время тревоги взрывы раздавались на Буковине: ПВО сбивала ракеты и дроны

Оккупанты 11 апреля массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом оказалась и Черновицкая область.

Враг запустил по Украине 40 ударных БПЛА. Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 37 "Шахедов". По ракетам – информацию впоследствии опубликуют в Воздушных силах.

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В Черновицкой ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги над областью сбивали ракеты и беспилотники типа "Шахед". По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

По предварительной информации без пострадавших. Все соответствующие службы на местах. Напоминаю, размещение фото и видео материалов работы сил ПВО запрещено,

– отметил председатель ОВА Руслан Запаранюк.

Он также поблагодарил силы ПВО, которые осуществили мощную боевую работу и отразили атаку врага.

Оккупанты массированно атаковали Украину 11 апреля: что известно

Враг массированно атаковал Украину в ночь на 11 апреля. Сначала российские военные запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" в несколько волн. Боевая работа еще продолжалась, когда оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Воздушные силы в 01:12 сообщили, что зафиксировали взлет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", что в Мурманской области России. Вражеская авиация двигалась к пусковым рубежам. В 03:49 Воздушные силы сообщили о маневре вражеской стратегической авиации и вероятном пуске ракет.

Впоследствии информация подтвердилась, и вражеские ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Кроме того, враг также осуществил пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Известно, что их враг направил на Львовскую область. Там на рассвете раздались мощные взрывы.

Также взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской, а также южных областях.

Во время массированной атаки враг в очередной раз имел целью атаковать энергетические объекты. В частности, были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Кроме того, в ДТЭК добавили, что под ударом оказались две теплоэлектростанции – серьезно повреждено оборудование предприятий.