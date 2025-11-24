Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Соответствующая информация появилась на портале Судебная власть Украины.

Какую жалобу защита Чернышова подала в суд?

Защита Алексея Чернышова подала в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС об избрании подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25 24 ноября.

Пока не известно, что требует защита чиновника. Значится, что иск находится в статусе "назначен состав суда".

Что известно о мере пресечения Чернышеву?