Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Соответствующая информация появилась на портале Судебная власть Украины.
Какую жалобу защита Чернышова подала в суд?
Защита Алексея Чернышова подала в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС об избрании подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25 24 ноября.
Пока не известно, что требует защита чиновника. Значится, что иск находится в статусе "назначен состав суда".
Что известно о мере пресечения Чернышеву?
Напомним, что 17 ноября бывшему вице-премьер-министру Чернышеву избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 60 суток – до 16 января. Альтернативой является внесение залога в 51,6 миллиона гривен.
Уже 19 ноября стало известно, что за чиновника внесли 51 миллион гривен залога, и он должен был выйти из СИЗО.