Про це пише 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Відповідна інформація з'явилася на порталі Судова влада України.

Яку скаргу захист Чернишова подав до суду?

Захист Олексія Чернишова подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25 24 листопада.

Наразі не відомо, що вимагає захист посадовця. Значиться, що позов знаходиться у статусі "призначено склад суду".

Що відомо про запобіжний захід Чернишову?