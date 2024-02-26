Протесты на польской границе: польский министр назвал виновного в блокировке границы
Источник:Пальское ведомство
В новой волне протестов европейские фермеры выступают против политики "зеленого курса" и неконтролируемого притока сельхозпродукции из Украины. Министр сельского хозяйства Польши чаще всего критикует Европейскую Комиссию и призывает к пересмотру торговых соглашений с Украиной.
Именно Европейская Комиссия несет ответственность за неконтролируемый приток сельхозпродукции из Украины на европейские рынки и недооценку последствий положений "зеленого курса", что вызвало массовые протесты фермеров по всей Европе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.
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Что предлагает польский министр
Секерский убежден, что Европейскому Союзу необходим новый подход к сотрудничеству с Украиной, в частности, нужно остановить широкую либерализацию торговли.
Польский министр объяснил, что положения "зеленого курса" не воспринимаются в среде фермеров, ведь они хотят руководствоваться сельскохозяйственным приказом, а не распоряжением чиновников из Брюсселя.
Нам нужно понять протесты фермеров, и я буду стремиться к этому на заседании Совета министров ЕС в Брюсселе,
– сообщил Секерский.
Он также рассказал, что будет требовать ограничения положений "зеленого курса" и отсрочки внедрения ряда его положений.
Что известно о "зеленом курсе"Основной целью "зеленого курса" является превращение Европы к 2050 году на первый в мире климатически-нейтральный континент, то есть место, где все выбросы парниковых газов, вызванные человеческой деятельностью, поглощаться экосистемами и технологиями улавливания и хранения углерода. Для этого был разработан план действий до 2030 года для различных секторов.
Блокада на украинско-польской границе: последние новости
- Недавно Дмитрий Кулеба объяснил, что активисты, которые участвуют в блокировании украинской границы, относятся к ограниченному кругу радикально настроенных поляков. Однако лица, которые рассыпают украинское зерно и призывают к сотрудничеству с Владимиром Путиным – провокаторы.
- Ночью 25 февраля стало известно о самой масштабной диверсии, связанной с украинским зерном на границе. Группа польских протестующих выгрузила зерно с восьми вагонов, нанеся ущерб 160 тоннам зерна. Груз был предназначен для Гданьска, откуда должен был быть отправлен в другие страны мира.
- По состоянию на 24 февраля с украинской стороны в очереди к пунктам пропуска ожидает 2500 грузовиков, которые не могут продолжить свой путь. По данным ГПСУ, только 23 февраля более 100 грузовиков пересекли границу на пункте пропуска "Ягодын" в направлении Украины. Однако на обратном направлении польские фермеры не позволяют пройти ни одному грузовому транспортному средству, который движется в Польшу.