Четкий сигнал Путину: Навальный получит престижную немецкую награду
Источник:M100 Sanssouci Colloquium
Российский оппозиционер Алексей Навальный и ликвидированный путинской властью "Фонд борьбы с коррупцией" стали лауреатами авторитетной немецкой премии M100 Media Award.
Награду за Навального, который находится в тюрьме с января 2021 года, примет его ближайший соратник и доверенное лицо Леонид Волков, который также руководит сетью штабов политсилы заложника Кремля.
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Поддержка Германии
6 октября 2021 года награду вручит председатель Свободной демократической партии Германии (FDP – 24) Кристиан Линднер. Он постоянно выступает за освобождение оппозиционера и недавно заявил, что Евросоюзу следует применять в отношении России более адресные санкции.
Несмотря на незаконное задержание, он продолжает бороться за свободную и демократическую Россию. Для меня большая честь вручить награду M100 Media Award Алексею Навальному,
– заявил он.
Решение о награде принимал консультативный совет M100 Sanssouci Colloquium – ежегодной медиаконференции, которая проходит в городе Потсдам.
Тема нынешней конференции – "От перманентного кризиса к Демократической устойчивости" / Фото M100 Sanssouci Colloquium
Четкий сигнал
"Очень важно, чтобы его и наша деятельность по повышению осведомленности о коррупции была признана в Европе", – считает Леонид Волков.Премия была учреждена в 2005 году. Лауреатами в свое время становились архитектор Норман Фостер, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, глава Европейского центрального банка Марио Драги и украинский спортсмен и политик Виталий Кличко, редактор журнала Charlie Hebdo Жерар Бьяр, гендиректор канала "Дождь" Наталья Синдеева и другие.
Как отмечают организаторы, лорд-мэр Потсдама Майк Шуберт посылает четкий сигнал о важности защиты европейских ценностей через независимую оппозицию и гражданское общество, честные судебные процедуры и право защищать основные права человека. Эта награда также служит символом для почти 400 политзаключенных в России, а также убитых политиков и журналистов.
Ситуация с оппозицией в России
- 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера в Коми доставили в реанимацию местной больницы, а через два дня его отправили в Берлин.
- Авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel пришли к выводу, что покушение на Навального совершила в Томске спецгруппа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики.
- Навальный в январе 2021 вернулся в Россию. По прибытии политика задержали. В феврале 2021 года его приговорили к 3,5 годам заключения.
- В Едином государственном реестре юридических лиц в России отметили, что ФБК был ликвидирован 31 августа. Также ряд независимых СМИ и организаций были признаны иностранными агентами.