Отменит ли правительство Туска запрет на импорт украинского зерна

Чеслав Секерский заявил, что Польша, к сожалению, не упразднит запрет на импорт украинского зерна. Его ввели весной 2023 года.

Польша ждет новых правил. Их вроде бы должны ввести на уровне ЕС.

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Мы должны поддерживать эмбарго, пока не будут согласованы условия, которые его заменят. Я считаю, что хорошим решением будет введение лицензирования транспорта с использованием одновременно транзитных путей за пределами Польши,

– подчеркнул Секерский.

Кроме того, он заявил, что украинское зерно необходимо вывозить другим путем: не польским и вообще не европейским. Такие слова Секерский аргументировал тем, что во время такого вроде бы есть риск, что часть зерна все-таки останется в Польше.

В вопросе экономики отношения Украины и Польши нужно перезагрузить

В информационном просторе все чаще раздаются заявления о необходимости перезагрузить отношения Украины и Польши. В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что здесь важно объяснить – говорится только об экономической сфере. В настоящее время у Украины нет нужды перезагружать отношения в политике, в военном сотрудничестве, в поддержке, которую Украина получает от Польши на пути к ЕС и НАТО.