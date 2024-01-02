Наразі Польща чекає на нові правила. Їх начебто мають запровадити на рівні ЄС.

Зверніть увагу Є глобальні інтереси, – політтехнолог про плани Туска відвідати Україну

Ми повинні підтримувати ембарго, доки не будуть узгоджені умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням одночасно транзитних шляхів за межами Польщі,

– наголосив Секерський.

Окрім того, він заявив, що українське зерно необхідно вивозити іншим шляхом: не польським та загалом не європейським. Такі слова Секерський аргументував тим, що під час такого начебто є ризик, що частина зерна все-таки залишиться у Польщі.

У питанні економіки відносини України та Польщі треба перезавантажити

В інформаційному прросторі все частіше лунають заяви про необхідність перезавантажити відносини України та Польщі. Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що тут важливо пояснити – мовиться лише про економічну сферу. Наразі Україна не має жодних потреб перезавантажувати стосунки у політиці, у війському співробітництві, у підтримці, яку Україна отримує від Польщі на шляху до ЄС і НАТО.