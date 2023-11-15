Число погибших в Селидово возросло до 2: из-под завалов достали тело жертвы

Россия ночью против 15 ноября ударила по жилым кварталам Селидово Донецкой области. К сожалению, стало известно о росте числа жертв.

Россия продолжает атаковать мирные украинские прифронтовые города. В частности, 15 ноября агрессор ударил по жилым кварталам Селидово.

Смотрите также "Навсегда 31 и 34": на Запорожье в результате обстрела погибли два спасателя

Число погибших возросло

Ранее сообщалось об одном погибшем и по меньшей мере трех пострадавших. По состоянию на 14:20 15 ноября спасатели вытащили из-под завалов еще одно тело, поэтому количество жертв возросло до 2.

По информации спасателей, под завалами находятся еще два человека. Работы по разбору завалов продолжаются.

Во время тревоги ночью на 15 ноября россияне запустили по городу Селидово 4 ракеты из ракетно-зенитного комплекса С300. Этот вид вооружения достигает цели менее чем за минуту.

Удар по Селидово: коротко