Число пострадавших в результате обстрела Одесской области выросло: 5-летняя девочка в больнице

В результате вражеского ракетного удара по Одесской области пострадал ребенок – 5-летнюю девочку госпитализировали в больницу с тяжелыми ранениями.

Ракетный удар по Одесской области

Отмечается, что удар был нанесен с самолета стратегической авиации. В результате попадания поврежден объект туристической инфраструктуры и разрушены в том числе и несколько соседних частных зданий.

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Общая площадь поражения составила около 50 квадратных метров. Возгорание произошло на площади более 70 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаза 1 единица техники и 2 человека личного состава.

Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей,

– сообщило Оперативное командование "Юг".

Пострадавшие в результате удара

Всего в результате обстрелов пострадали четыре человека. Среди них тяжело ранена 5-летняя девочка, ее срочно направили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте попадания работает следственно-оперативная группа. Событие квалифицировано как нарушение законов и обычаев войны, предусмотренное статьей. Идет процесс сбора доказательств преступлений России против Украины.

Ситуация в Одесской области

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