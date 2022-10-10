13 стран НАТО готовы с оружием в руках бороться за Украину, – Пионтковский
Психологически Запад уже прошел половину пути, предполагающего столкновение с российской военной машиной. Так, 13 стран подписали заявку на членство Украины в НАТО.
В скором времени их станет 15, ведь Финляндия и Швеция присоединятся сразу после своего официального вступления в Альянс. Пока можно уверенно сказать, что страны-члены готовы применять военную силу против российского агрессора. Об этом на встрече 24 канала с Романом Цымбалюком сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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13 членов готовы с оружием в руках сражаться за Украину. Добавим туда Великобританию и США. Нам нужно ожидать вето какого-то Орбана, что ли?
– сказал публицист.
Может быть создана новая организация
Пионтковский вспомнил идею великого друга украинского народа Бориса Джонсона о создании новой организации, ведь НАТО не выполняет свои функции. Именно страны, подписавшие заявку о нашем членстве, и могут положить ей начало.
Целый ряд психологических барьеров пройден. В частности, принят план уничтожения флота при использовании ядерного оружия. Пионтковский отмечает, что можно спорить, какое преступление страшнее:
- трусливо брошенная одна ядерная боеголовка;
- сознательное системное уничтожение инфраструктуры и мирного населения.
"Если за первое вы готовы бороться и доказывать, что вы что-то значите в мировой истории, тогда вступайте и сейчас", – настаивает он.
Голос Украины должен звучать громко
Все вышеперечисленное, отмечает Пионтковский, ближайшие три дня будет активно обсуждаться. Следовательно, мы должны четко заявить о своей позиции.
Голос Украины должен звучать очень громко и требовательно. Вы имеете право требовать. Вы сейчас умираете за Запад, а не Запад за вас,
– подчеркнул публицист.
Украина на пути в НАТО: коротко
- 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании СНБО было принято решение о подаче срочной заявки на членство в НАТО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что двери Альянса всегда открыты, однако решение должны принимать 30 членов НАТО.
- По словам министра обороны Алексея Резникова, вхождение нашего государства в Североатлантический Альянс уже происходит. Мы углубляем сотрудничество в вопросах обороны.
- Украинский главнокомандующий также обратился с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности, пока страны-члены достигают консенсуса.
- По мнению члена постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева, путь Украины к членству может занять не так уж много времени. Он убежден, что сейчас есть окно возможностей для Украины.
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