Украину могли бы взять в НАТО до завершения войны, – политолог назвал "но"

Бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями, но для этого необходимо определить границу пока территории не будут деоккупированы. Такой план для нашей страны является хорошим, однако есть одно "но".

При таких условиях вступления НАТО не будет помогать Украине отвоевывать оккупированные территории. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что в то же время украинские силы будут гораздо больше, а гражданское население нашей страны удастся защитить от российских обстрелов.

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"Но" относительно принятия Украины в НАТО до завершения войны

По словам исполнительного директора, идея Столтенберга является хорошей. Если Украина ставит задачу вернуть под свой контроль все оккупированные россиянами территории и только после этого вступать в НАТО, а Альянс примет наше государство только тогда, когда мы вернем полностью свой суверенитет, тогда Владимир Путин будет иметь соблазн бесконечно оккупировать хотя бы часть территории Украины, "зарыться в бастион и ждать".

Если страны НАТО говорят, что они принимают свободную, неоккупированную часть Украины, то это мощный сигнал Путину о том, что его идея не сработает,

– отметил Леонов.

Однако есть одно "но" – в случае принятия Украины в НАТО наше государство должно вернуть оккупированные территории собственными силами, без военной помощи Альянса. В то же время Украина была бы частью ВПК Запада и способности украинских сил возрастут. Кроме того, принятие Украины в НАТО позволит нам развивать экономику, развивать ВПК и быть защищенными от ударов со стороны России.

Таким образом Украина будет иметь возможности двигаться в сторону Запада,

– отметил исполнительный директор.

Леонов рассказал, что в таком случае Украина не покинет цели деоккупации своих территорий, по украинскому законодательству отказаться от них нельзя. Все сообщения от журналистов Запада вроде "отказаться от оккупированных территорий для вступления в НАТО" – это неправда.

Украина вступает в НАТО вся, но "зонтик" НАТО, в том числе ядерный, раскрывается над неоккупированной частью. Оккупированные территории – предмет для дипломатического возвращения, на что нужно время, как минимум после Путина, когда придет новый политик, с которым можно будет вести переговоры. В то же время давление на Россию должно продолжаться, чтобы она ушла с оккупированных территорий,

– подчеркнул исполнительный директор.

Он также добавил, что разговоры о таком пути Украины в НАТО является хорошим знаком. 75% требований вступления туда совпадают с требованиями вступления в ЕС, над чем наша страна также работает.

Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина близка к членству в НАТО, как никогда раньше. Он добавил, что сегодня многие люди работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.