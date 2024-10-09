Это не самая большая проблема: способен ли Фицо помешать вступлению Украины в НАТО

Украина продолжает свой нелегкий путь к вступлению в НАТО, на котором время от времени возникают препятствия. В частности, Роберт Фицо выступил против членства Украины в Альянсе, ведь это может якобы привести к началу Третьей мировой войны. Однако его позиция не является принципиально важной.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что некоторые представители стран НАТО спекулируют своим членством. Их цель – получение большей выгоды для себя лично и для своих государств.

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Фицо получит очередной "пирожок"

Премьер Словакии неоднократно делал громкие заявления относительно войны в Украине и высказывал свое отношение к России. На его позицию, в частности относительно членства нашей страны в НАТО, считает Клочок, нужно обращать внимание, а также работать с этим. Однако важнейшее направление работы Украины – с США.

Заявления Роберта Фицо – не самая большая проблема для Украины на пути в НАТО. Значительно большей проблемой сегодня является Вашингтон,

– заметил он.

Потому что, по его мнению, ни Дональд Трамп, который претендует стать президентом США, ни действующий президент Джозеф Байден, ни Камала Харрис – кандидат на выборах от демократов, ни разу не сказали, что готовы к тому, чтобы Украина немедленно вступила в Североатлантический альянс.

Если удастся гипотетически убедить Байдена, чтобы он в ближайшее время сделал заявление о том, что поддерживает вступление Украины в НАТО, тогда бы ситуация выглядела по другому. Конечно, он в то время, к сожалению, уже не будет президентом, однако Харрис или Трамп, в случае победы в выборах, должны были обеспечить членство Киева в Альянсе.

К теме. Роберт Фицо заявил, что пока остается премьер-министром Словакии, будет блокировать вступление Украины в НАТО. Мол, он будет вести депутатов, которых контролирует как глава партии, к тому, чтобы они "никогда не соглашались" на членство Киева в Альянсе.

Фицо же получит очередной "пирожок" из бюджета Европейского Союза – дотацию экономики Словакии,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В то же время страны-члены Альянса в любом случае найдут, по его словам, платформу для достижения компромиссных решений относительно членства Украины в НАТО. Самое важное, чтобы это согласовали в Вашингтоне.

Атаки по оккупированному Крыму, удары по территории России – это наш аргумент в разговоре с западными партнерами – не только с США, но и со Словакией. Мы демонстрируем, что можем это делать и будем продолжать это, и нам не будут указывать, что делать,

– уверен Валерий Клочок.

К слову, глава Общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, считает, что активизация Фицо может быть связана с визитом нового генсека НАТО Марка Рютте в Украину и постановкой вопроса вступления Киева в Североатлантический альянс. Премьер Словакии в этой ситуации пытается выторговать более выгодную позицию для своей страны и получить впоследствии финансовую поддержку.