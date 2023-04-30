Недолго расслаблялся: "легендарный" оккупант Чмоня снова вернулся на фронт

Известный оккупант Чмоня Андрей Рязанцев снова попал на фронт. Это произошло только через неделю после обмена.

Об этом сообщают в телеграм-каналах, информирует 24 Канал. Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Чмоня стал героем мемов, поскольку его внешний вид изображает "вторую армию мира".

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"Легендарный" Чмоня снова в строю

Сестра захватчика – Светлана – рассказала, что ее брату Андрею, то есть Чмоне, не удалось отдохнуть на родине. Его только неделю подлечили и снова отправили в бесславные ряды "второй армии мира".



Как выглядит российский Чмоня / фото из соцсетей

По словам женщины, после второй отправки на передовую Чмоне не дают отпуск домой. Иногда он попадает в временно оккупированный Донецк на лечение.

Переписка с сестрой Чмони / фото из соцсетей

Что известно о российском Чмоне