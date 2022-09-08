Можем претендовать на дальнобойные ракеты на 150 километров, – Чмут сказал, насколько это реально

Вооруженные Силы Украины мастерски используют иностранную технику в боях. Учитывая успехи украинских бойцов, западные партнеры могут предоставить Киеву более мощные виды вооружения.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, сейчас ВСУ демонстрируют хорошие результаты в использовании разных видов военной помощи.

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Наблюдая за этим, страны Запада могут принять решение о поставках Украине новых видов оружия.

Показав высокий результат с HIMARS дальностью действия на 85 километров, мы можем претендовать на более дальнобойные ракеты с дальностью поражения 150 километров,

– отметил Чмут.

При каких условиях Запад может дать Украине более мощное оружие

По его словам, на основе того, как мастерски ВСУ применяют тот или иной вид вооружения, страны Запада могут наращивать оружейную мощность для Украины.

Все идет от малого до большого. Если мы демонстрируем, что овладели и успешно применяем потенциал одной системы, мы можем претендовать на более мощную,

– объяснил Чмут.

Он добавил, что если бы украинцы не были способны справиться с менее мощным оружием, то не могли бы рассчитывать на большее.

Интервью с руководителем благотворительного фонда "Вернись живым" Тарасом Чмутом: смотрите полное видео

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