Чонгарский мост с дыркой: россияне жалуются на удар по артерии, которая соединяет Херсонщину и Крым

Украинские военные постепенно устанавливают огневой контроль над логистическими путями врага, что приносит россиянам много трудностей. Сообщается, что дроны эффективно отработали по мосту в районе Чонгара Херсонской области.

Об ударе БпЛА заявил коллаборационист Владимир Сальдо. Эту информацию распространил и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, отметив, что россияне распространили новые схемы маршрутов своей логистики.

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Что известно об ударе по мосту на Херсонщине?

Оккупационные власти заявили о ночной атаке беспилотников на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью. В результате удара повреждено дорожное покрытие, а движение через пункт пропуска "Джанкой" временно остановлено.

Сейчас транспорт направляют через КПП "Армянск" и "Перекоп", где продолжаются восстановительные работы. Сроки возобновления движения пока не называют.

После удара ВСУ по мосту оккупанты также обнародовали обновленные маршруты логистики.

Важно! Если будет закрыт еще один пункт пропуска, единственным путем в Крым останется Крымский мост.

Последствия атаки на Чонгарский мост и схемы логистики России: смотрите изображения из сети

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов ранее заявлял, что удары Сил обороны по логистическим маршрутам России затрудняют поставки не только в Крым, но и для всей южной группировки оккупантов.

По его словам, это лишает врага ресурсов, ротации и возможностей эвакуации, что может заставить россиян отступать без масштабных штурмов.

К тому же, в ГУР сообщали, что отрезки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем украинской разведки. Также обнародовано видео, на котором зафиксировано поражение и уничтожение российских топливозаправщиков, грузовиков и тралов.

А воины "Азова" с помощью дронов контролируют ситуацию в небе над Мариуполем.