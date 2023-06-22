Все продвигается по плану, – Гуменюк объяснила, как "хлопок" на Чонгаре повлияет на действия окупантов

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту, расположенный на временно оккупированной части Херсонщины. Она объяснила тактику наших защитников.

Руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отреагировала на удар по Чонгарскому мосту. Своими мыслями она поделилась в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Соответствует ли "хлопок" в Чонгаре планам ВСУ

Гуменюк сказала, что оккупантов ожидает сезон "хлопка", и он будет очень горячим.

Они (оккупанты – 24 Канал) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут немного другие. Пока мы продолжаем работать,

– заявила она.

По ее словам, все продвигается по плану. Он состоит в том, чтобы истощать врага, лишать его возможностей пополнять свои ресурсы и не давать ему возможности прийти в себя.

Как взрывы на Чонгарском мосту повлияют на планы России

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ рушат не инфраструктуру, а планы врага. Украинские защитники разрушают то, что не позволит потом оккупантам в таком состоянии использовать против нас.

По ее словам, логистика россиян будет взорвана, а возможности ее пополнения будут минимизированы. Гуменюк заявила, что это должно повлиять на моральное, физическое и материальное состояние захватчиков.

Реакция окупантов на взрывы на Чонгарском мосту