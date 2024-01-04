Есть "план Б", – у Зеленского объяснили заявление Кулебы

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в "план А" по военной поддержке западных стран и не имеет альтернативы в случае ее прекращения. В то же время, президент Владимир Зеленский утверждает, что "план Б" есть.

В чем состоит "план Б", о котором заявил украинский лидер, сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Он объяснил, почему отличаются слова президента и министра иностранных дел.

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Что такое "план Б", о котором говорит Зеленский

"План А" заключается в снабжении оружия. Над его реализацией активно работает и президент, и Министерство иностранных дел. Также есть "план Б", поощряющий инвестиции в военное производство со стороны партнеров и государства.

Это два параллельных процесса,

– заметил Подоляк.

Президент – это СЕО Украины. Он гораздо глубже разбирается в процессах и как они между собой скоординированы. Ведь у отраслевых министров есть информация о функциональности, о которой они заботятся.

К примеру, министр иностранных дел Кулеба активно проводит переговорные процессы по предоставлению дополнительных пакетов военной помощи Украине. Для него это приоритетный функционал. Он не занимается масштабированием военных совместных производств и т.д.

Президент шире на все смотрит и понимает, что с одной стороны нужно продолжать упорно контактировать с нашими партнерами, потому что все же мы видим существенное увеличение военных пакетов. Если в 2022 году пакеты были максимум 200 – 500 миллионов евро, то сейчас эти пакеты в размере нескольких миллиардов,

– сказал советник главы ОПУ.

Однако, к сожалению, не все оружие в нужном количестве есть в арсеналах и складах. В частности, дальнобойные ракеты, системы ПВО, большое количество дронов, РЭБ, авиация и т.д. В этом случае работает "план Б" – совместные или отдельные производства.

Сейчас у Украины нет времени, чтобы наработать технологию, поэтому ее лучше купить или получить лицензию. Изготавливать оружие с партнерами можно либо на территории Украины, либо на территории других стран,

– подчеркнул Подоляк.

В 2023 году Украина существенно наращивала военное производство. В частности, увеличились дроновые и ракетно-снарядные производства. В настоящее время необходимо доинвестировать в производство средств радиоэлектронного контроля, а также получить лицензии, которые позволят проводить, например, ремонтные работы бронетехники на территории Украины.

"Это и есть "план Б", который позволит нашему военному производству выглядеть совсем иначе. Если раньше наше военное производство было адаптировано под модернизированные советские образцы оружия, то сейчас это выглядит совсем иначе. Это современное оружие, которое будет полностью синергировано с аналогами наших партнеров по украинской коалиции", – добавил советник главы ОПУ.

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