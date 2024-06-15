Ничего хорошего ожидать не стоит: в чем заключается угроза Трампа для Украины

Соглашение по безопасности, которое 13 июня подписали США и Украина, не будет ратифицировано конгрессом США, то есть любой следующий президент страны сможет его отменить. Именно таким риском для Украины является Дональд Трамп, который выступает против масштаба военной помощи, которую наша страна получает от Соединенных Штатов.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что после прихода Трампа в Белый дом ничего хорошего ожидать не стоит. Угроза есть не только для Украины, но и для других стран мира.

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Угроза Трампа для Украины

По словам главы общественной организации, заместитель главы Администрации президента заявил, что соглашение будет ратифицировано в Конгрессе США, потому что это принесет Украине дополнительные гарантии безопасности. Однако такое решение не звучит оптимистично, а является странным.

Трамп уже вчера, 13 июня, на закрытом заседании части Конгресса США отдельных депутатов заявил, что он не доволен сотрудничеством США и Украины, якобы такой масштаб военной помощи нашей стране не входит в его планы. Это не входит в его предвыборные обещания Путину, концепцию сотрудничества между будущим США, где он может быть президентом, и российским диктатором в Кремле.

Он (Трамп – 24 Канал) хочет эту всю помощь уничтожить, нивелировать, свести к нулю, как минимум, использовать ее в шантаже против Украины в торговле, чтобы ее сломать, переломить ее хребет устойчивости и заставить сесть за стол так называемых переговоров для подписания капитуляций по российскому сценарию, который видит Путин,

– подчеркнул Романюк.

Именно поэтому председатель общественной организации отмечает, что украинцы ничего хорошего и положительного не должны ожидать от прихода Трампа в Белый дом. Украина не вмешивается во внутриполитические дела США, но у Украины есть свои национальные интересы, которые мы должны защищать.

Если придет Трамп, то весь мир всколыхнется: и союзники НАТО, весь европейский континент и многие другие страны, Япония, Южная Корея. Последняя сегодня пользуется только гарантиями и заверениями США относительно своей безопасности. Они не производят свое ядерное оружие,

– отметил Романюк.

Он добавил, что если Трамп так будет выполнять свои обязательства, то от 6 до 12 месяцев минимум 10 стран в мире и Европе создадут свой замкнутый ядерный цикл. Это будут такие страны, как Польша и Балтия, в первую очередь, а также Германия, Италия, Португалия, Япония, Южная Корея и Австралия. Ведь больше на США никто полагаться не будет, если к власти придет Трамп.

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