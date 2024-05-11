Обновление данных в ТЦК: адвокат объяснил, что ожидает тех, кто этого не сделает
Источник:Роман Симутин
Уже вскоре вступит в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь 60 дней на обновление своих данных в ТЦК.
Если проигнорировать обновление учетных данных, то за это предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.
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Что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП
Закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, накладывает новые обязанности на военнообязанных. Согласно этому закону, каждый мужчина от 18 до 60 лет, имеет 60 дней на обновление своих персональных данных в ТЦК и СП.
За неуточнение учетных данных в установленный срок закон предусматривает административную ответственность согласно части 2 статьи 210 Кодекса об админправонарушениях.
Симутин разъяснил, что обновление данных обязательно только в случае, если изменились собственные персональные данные.
Если гражданин обновил свои данные, которые там есть (в Едином государственном реестре призывников – 24 Канал), и ничего просто не изменилось, это могут быть данные хотя бы, например, и за 2022 год, однако они до сих пор актуальны, то в обновлении они не нуждаются,
– отметил адвокат.
Какой штраф ожидает за неуточнение данных в ТЦК
Симутин отметил, что законопроект № 10379, который был одобрен Верховной Радой 9 мая, предусматривает изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Эти изменения усиливают ответственность за нарушение мобилизации и военные правонарушения.
В частности, соответствии с изменениями, нарушение правил воинского учета во время военного положения может привести к штрафу в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Эти штрафы применяются в случаях, когда лицо не стоит на учете или не обновило свои данные вовремя.
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